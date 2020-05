Instagram anuncia recursos para criadores faturarem com vídeos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Justin Osofsky, vice-presidente de operações do Instagram, disse que os emblemas serão vendidos a três preços – 0,99 dólar, 1,99 dólares e 4,99 dólares – começando com várias dezenas de usuários no próximo mês. A empresa inicialmente não receberá parte das vendas.

You May Also Like