Instagram ganha botão Mute para silenciar amigos

O Instagram anunciou nesta terça-feira (22) um novo botão para personalizar o feed de notícias: o Mute (mudo, em português). Como o nome já diz, a função serve para silenciar e deixar de ver publicações ou histórias de determinados perfis, mas sem deixar de segui-los, evitando problemas ao ser descoberto. O novo botão “Mute” será liberado nas próximas semanas para todos os usuários.

Ao identificar um perfil que não quer encontrar no feed ou na sequência dos Stories, basta clicar no menu indicado por três pontos na lateral das imagens ou na configuração da página do usuário. Automaticamente, o Mute faz com que os posts deixem de aparecer, ficando visíveis apenas ao entrar na conta da pessoa que foi silenciada.

De acordo com o Instagram, o perfil “mutado” não é avisado sobre a ação — que pode ser desativada e ativada quando o usuário preferir. Além disso, quem silenciou continua recebendo normalmente todas as notificações ao ser marcado em imagens ou comentários pela conta bloqueada.

Em nota, o Instagram afirma que as novidades buscam tornar a plataforma mais personalizável para exibir apenas o que usuário quer ver. “Nosso objetivo é tornar o feed o melhor lugar para compartilhar e se conectar com as pessoas e interesses que você se importa”, ressalta.

A nova forma de controlar o que visualiza no Instagram acompanha uma função anunciada em março pela rede social para ver posts mais recentes primeiro. A alteração foi feita após reclamações de usuários, que alegavam receber publicações antigas no app. Tando a mudança de março quando esta visam, segundo o Instagram, “melhorar a experiência de navegação no feed e torná-lo mais fresco”.

Por: Tech Tudo

