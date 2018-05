Instagram libera função para compartilhar posts do feed nos Stories

Atualização já começou a chegar a usuários do sistema Android.

Instagram liberou nesta quinta-feira (17) uma atualização que permite compartilhar fotos e vídeos do próprio feed ou de outras pessoas (com perfil público) na plataforma nos Stories. De acordo com o site Canaltech, a novidade já começou a chegar para usuários do sistema Android.

Para isso, o usuário deve clicar no ícone de compartilhamento (aquele que se parece com uma seta). Junto às opções de envio via Direct, agora também há a opção de adicionar um publicação do feed à própria história.

“Todas as postagens compartilhadas nas histórias exibem o usuário do autor original. Quando você vê uma postagem na história de alguém, pode tocar nela para conferir a original e ver mais da pessoa que a criou”, explica a nota oficial do Instagram.

