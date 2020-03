Instalada base de fiscalização na divisa do Pará com o Amazonas

O local escolhido foi a Comunidade São José do Laguinho, região do Planalto Mamuru, no município de Juruti.

Barreira de fiscalização na comunidade São José do Laguinho, região do Planalto Mamuru, na divisa do Pará com o Amazonas — Foto: Raul Moutinho/Ascom PMJ

Para fazer cumprir as determinações do decreto estadual que suspende o transporte terrestre/marítimo/fluvial interestadual de passageiros, começou a funcionar nesta sexta-feira (27), em Juruti, oeste do Pará, uma base de fiscalização composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e uma técnica de enfermagem.

A base foi instalada na quinta-feira (26), na Comunidade São José do Laguinho, região do Planalto Mamuru, na divisa do Pará com o Amazonas. O município amazonense mais próximo de Juruti é Parintins e muita gente tem partido de lá pela estrada para entrar no Pará.

A comunidade São José do Laguinho fica localizada às margens da estrada que liga a Vila Amazônia/Parintins a Juruti, a cerca de 130 quilômetros da sede de Juruti.

“Estamos com ações de fiscalização na área urbana do município para que possamos cumprir o decreto estadual. Uma das medidas adotadas pelo nosso Comando Regional é fechar as divisas também no interior. Então, estamos na comunidade São José do Laguinho, na divisa do Pará com o Amazonas, para que possamos coibir agora o transporte coletivo de passageiros no ambiente terrestre”, informou o comandante da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar, capitão Vanderley Costa.

Segundo informações da Prefeitura de Juruti, uma técnica de enfermagem será contratada para integrar a equipe. O governo municipal também colocará um carro à disposição da equipe. “Estamos buscando de maneira conjunta implementar ações de prevenção e combate do Coronavírus. Temos seguido rigorosamente as orientações das autoridades de saúde para proteger a nossa população”, enfatizou o prefeito Henrique Costa (PT).

O coordenador da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Juruti, enfermeiro Anderson Góes informou que essa ação integrada entre o Estado e o Município na zona rural reforça e amplia as fiscalizações realizadas na sede do município.

“Por causa da pandemia do coronavírus, é grande o fluxo de pessoas migrando do Amazonas para o Pará. Estamos em uma área extensa, composta por diversas comunidades, onde vivem centenas de pessoas. Dessa forma, podemos ter o controle da situação. Contamos com uma equipe de profissionais capacitados para atuar no combate, na prevenção do coronavírus, dando suporte à Polícia Militar”, destacou o enfermeiro.

Por G1 Santarém — PA

27/03/2020 10h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...