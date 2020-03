Instituições poderão ofertar aulas a distância por causa do Coronavírus

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Com informações do portal MEC

A decisão partiu após reunião do Comitê Operativo de Emergência (COE), na segunda-feira (16). O COE vai monitorar o repasse de recursos para as escolas de educação básica reforçarem medidas de prevenção contra o coronavírus.

You May Also Like