Instituto americano do Câncer finalmente admite que maconha pode acabar com câncer | Awebic

(Foto:Reprodução) – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o câncer mata 7,6 milhões de pessoas por ano.

Inúmeros medicamentos e tratamentos já foram testados ao longo das décadas, enriquecendo as indústrias farmacêuticas e apenas ajudando as vítimas a conviverem com a doença.

Mas décadas de pesquisa em medicamentos até agora, mostram-se insuficientes. E esta doença tem, em média, 12,7 milhões de novos casos diagnosticados por ano.

Acreditava-se que nenhuma substância poderia ser capaz de eliminar o câncer do organismo de uma vez por todas.

Até que o Instituto Nacional do Câncer (NCI) dos Estados Unidos apresentou uma pesquisa revolucionária, que comprova que a cura para este mal, estava na plantinha criminalizada que, como diz a canção: “se você quer comprar, é mais fácil que pão”.

Isso mesmo, uma pesquisa do maior instituto de combate ao câncer dos Estados Unidos apresentou o resultado de que a maconha pode matar as células cancerígenas.



Maconha pode ser a cura para o câncer

A nova pesquisa, feita com ratos em laboratório, comprovou que a erva combate células cancerígenas, ao modo em que é composta por 21 componentes químicos, chamados canabinóides.

Após dois anos de estudo sobre os efeitos destes componentes no organismo de ratos com câncer, foi percebido que a cannabis reduz o crescimento do tumor e é capaz de realmente eliminar as células responsáveis pelo câncer.



O experimento

Para chegar a estes resultados, um grupo de ratos contaminados com câncer recebeu altas doses de THC (delta-9-tetra-hidrocanabinol) por alimentação e sonda.

