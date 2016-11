Ele assume a vaga deixada por Rômulo Mello, que faleceu no mês passado. Indicado pelo ministro Sarney Filho, Soavinski ocupava até ontem o cargo de secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente

Brasília (08/11/16) – O Diário Oficial da União desta terça-feira (8) traz a nomeação de Ricardo Soavinski para a presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ele assume a vaga deixada por Rômulo Mello, que faleceu no mês passado. Indicado pelo ministro Sarney Filho, Soavinski ocupava até ontem o cargo de secretário de Recursos Hídricos do Ministéro do Meio Ambiente (MMA).

Servidor de carreira, Soavinski é analista ambiental do ICMBio e integrou a direção do Instituto logo após a sua fundação, em 2007, como diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (2008 a 2012). Antes de ir para o MMA, em meados deste ano, ele estava à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná.

Paranaense de Maringá, Ricardo Soavinski graduou-se em Oceanografia pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg), no Rio Grande do Sul, em 1986. Ao longo desses 30 anos, sempre atuou na área pública em projetos de pesquisa, manejo e conservação de fauna, criação e gestão de unidades de conservação (UCs) e desenvolvimento do ecoturismo.

Participou da implementação do Projeto Peixe-Boi Marinho no Nordeste, que resultou na criação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), hoje vinculado ao ICMBio; ajudou a criar inúmeras UCs; e contribuiu na idealização e elaboração do modelo de concessões de serviços de uso público nos parques nacionais, que vem dando bons resultados em várias unidades de conservação federais.

Soavinski foi ainda coordenador-geral de Fauna do Ibama (2003 a 2007) e coordenador-geral do Projeto de Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, uma parceria do ICMBio com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre 2012 e 2014.

