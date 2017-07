Instituto de Metrologia do PA orienta veranistas nos balneários

Fiscalização e ações educativas ocorrem nos municípios de Belém, Salinas, Bragança, Santarém, Marapanim e Cametá.

Equipes do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará) vão percorrer os balneários de Salinas, Bragança, Mosqueiro, Santarém, Marapanim e Cametá à partir desde sábado (8) para fiscalizar balanças, bombas de combustível e a certificação dos produtos comercializados nos principais roteiros das férias do paraense.

De acordo com o Imetropará, a “Operação Verão 2017” será feita durante todo o mês de julho. “Nossas ações serão intensificadas para garantir ao consumidor que está pagando pela quantidade e qualidade do que está adquirindo, de forma a evitar que determinados produtos ou serviços coloquem em risco sua saúde e segurança”, disse o presidente do Imetropará, Jorge Rezende.

Além da fiscalização, o instituto de metrologia fará campanhas educativas para orientar os veranistas sobre os produtos e serviços mais consumidos no verão. Uma das dicas é prestar atenção para a balança: segundo os técnicos do órgão, o equipamento precisa estar visível para que o comprador acompanhe a pesagem do produto.

Outra orientação dada pelos fiscais é sempre verificar se o preço do quilograma está sendo digitado corretamente, e prestar atenção para as embalagens: elas não podem ter o peso incluído no produto.

Com relação aos postos de combustíveis, o consumidor deve observar se a bomba foi zerada antes do abastecimento, e conferir o valor do preço por litro na boma. Toda bomba medidora de combustível líquido aferida mostra a marca oficial do Inmetro, com a etiqueta correspondente ao ano vigente, então outra dica é checar se a fiscalização está em dia.

Em caso de dúvida, denúncia ou sugestão, o Imetropará orienta os consumidores a entrarem em contato com a sua ouvidoria pelo telefone 0800 280 1919, ou através do e-mail ouvidoria.imetropara@imetropara.pa.gov.br.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...