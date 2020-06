Instituto Edson Royer é contemplado pela Campanha “#Vencendo Juntos”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Campanha está sendo veiculada nos canais de televisão. Por ocasião da chegada dos cartões, as famílias beneficiadas serão informadas para o seu recebimento e assinatura, com data e horário marcados e obedecendo todos os critérios de segurança exigidos pela OMS – Organização Mundial de Saúde.

Serão beneficiadas, além das instituições ligadas aos nove atletas, outras comunidades (nesta oportunidade foi inserido o INSTITUTO EDSON ROYER em parceria com o Instituto Reação- RJ, a REMS e a Unesco) ao redor do Brasil.

Os valores arrecadados serão transformados em cartões vale-alimentação, cada um com o valor de uma cesta básica ( R$ 100,00) e com recarga programada para mais dois meses.

As doações podem ser feitas no site do projeto

Cada atleta está usando suas redes sociais com o objetivo de engajar seus seguidores.Toda renda arrecadada será revertida em cestas básicas para as famílias.

(Foto:Reprodução/Internet) – Durante a quarentena o Instituto Edson Royer continua em seus trabalhos internos e home office, e em contato, on-line, com seus alunos, familiares, parceiros locais e na elaboração de projetos, bem como, proporcionando novos aprendizados através de videoconferências, diariamente, com outras

