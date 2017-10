Instituto Edson Royer – IER recebe título de utilidade pública estadual

O Projeto de Lei de autoria do Deputado Dr. Jaques Neves que DECLARA E RECONHECE COMO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA O ESTADO DO PARÁ, O INSTITUTO EDSON ROYER, foi aprovado pela ALEPA – Assembleia Legislativa do Pará no dia 21/06/2017. E, no dia 23 de agosto de 2017, sancionada a Lei Nº 8.522 pelo Governador do Estado, Simão Jatene.

A entrega simbólica do Título aconteceu na sede da instituição, pelo Deputado Dr. Jaques Neves, no último dia 15 de setembro. O evento foi honrado com a presença de alunos, pais, amigos parceiros da instituição, representante do Banco da Amazônia, autoridades municipais e a Meritíssima Juíza de Direito, Dra. Rafaela de Jesus Mendes Morais.

O presente documento é um marco para o Instituto Edson Royer, que poderá viabilizar projetos, programas e ações diretamente com o estado.

O Instituto Edson Royer, através de sua coordenação, agradece a todos os envolvidos e, em especial, a APIM – Associação dos Profissionais da Imprensa de Novo Progresso.

Fonte/Fotos: I.E.R

Curtir isso: Curtir Carregando...