Instituto Hidrovias realiza ação de solidariedade de Natal no Pará

O Instituto Hidrovias, ligado à empresa de logística Hidrovias do Brasil, organizou doação de brinquedos e cestas de Natal para moradores de Itaituba e Barcarena, cidades onde tem operações.

Famílias de Itaituba e Barcarena, no Pará, terão suas comemorações de Natal mais completas com a Campanha de Doação de Natal da Hidrovias do Brasil (HBSA), empresa de soluções logísticas integradas com foco no modal hidroviário.

A ação foi realizada pelo Instituto Hidrovias, com o apoio dos colaboradores da HBSA, que fizeram as doações dos brinquedos. Em cima de cada brinquedo arrecadado, o Instituto Hidrovias acrescentou cestas básicas com panetones. A solidariedade dos funcionários da empresa ultrapassou a meta estabelecida de 400 doações: em Itaituba foram distribuídos 250 brinquedos e 200 cestas, e em Barcarena foram 263 brinquedos e 200 cestas.

Por:Camila Verbisck com fotos

