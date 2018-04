Instituto TIM abre inscrições para programa de empreendedorismo

O Instituto TIM convoca jovens universitários para inscreverem seus projetos na 4ª edição do Academic Working Capital (AWC), programa que oferece apoio financeiro, técnico e de negócios para ideias inovadoras. Até o dia 30 de abril, estudantes em fase final de graduação que possuem seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) voltado para uma solução tecnológica ou de inovação poderão inscrever os seus cases no site do programa. As melhores iniciativas receberão acompanhamento, orientação de negócios e recursos financeiros para transformar sua ideia em um produto ou negócio.

Em suas três primeiras edições, o AWC já apoiou o desenvolvimento de cerca de 80 projetos inovadores, como a Turnit Healthcare, sistema para monitorar pacientes acamados para tentar diminuir as lesões por pressões, comuns nestes casos; o BeThink, plataforma que facilita o processo de registros e cálculos de experimentos manuais em laboratórios de pesquisa; o Roadiebot, um dispositivo que permite o controle automático e a distância de amplificadores analógicos de guitarras e baixos, e também o MyMigraine, um aplicativo para ajudar no diagnóstico das causas da enxaqueca.

Entenda o programa

Podem se inscrever grupos de universitários de qualquer área da graduação, desde que o líder do projeto esteja matriculado na etapa de execução do TCC, e que seu TCC seja voltado para soluções tecnológicas ou de inovação. Estão aptos a participar alunos matriculados em universidades do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e no Distrito Federal.

Os interessados devem se cadastrar desde já no site do programa para receber um e-mail com as instruções de participação. Os documentos necessários para a inscrição deverão ser enviados pelos estudantes para o e-mail oficial do programa entre os dias 22 e 30 de abril. Os autores dos projetos selecionados receberão orientação técnica e de negócios, participarão de workshops e serão acompanhados semanalmente por monitores do AWC. Os interessados devem se cadastrar no site do programa para receber as instruções.

No final de 2018, os jovens empreendedores terão ainda a oportunidade de participar de uma Feira de Investimentos, durante a qual poderão apresentar suas soluções para profissionais do mercado e investidores.

(Com informações da TIM)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...