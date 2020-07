Instrutor é executado dentro de academia no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com testemunhas, uma dupla chegou à academia, localizada no bairro de Fátima, em uma motocicleta. Os criminosos invadiram o local e executaram Jhonatan dentro do estabelecimento.

(Foto::Reprodução Facebook) – Um personal trainer identificado como Jhonatan Souza foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (22), dentro de uma academia na cidade de Capanema, nordeste paraense. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

