Inter anuncia a saída do técnico Eduardo Coudet

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Eduardo Coudet. O treinador argentino, contratado no início deste ano, comandou o clube em 46 partidas, das quais ele venceu 24, empatou 13 e perdeu nove, resultando em um aproveitamento de 61,5%.

“Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem (domingo), após o jogo contra o Coritiba. Sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusivamente do Coudet. Nós, em nenhum momento, pensamos em ter um outro treinador nesta temporada e na do ano que vem. Fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável”, disse o presidente Marcelo Medeiros.

Apesar do bom trabalho à frente do time gaúcho, os principais motivos que o fizeram deixar a equipe colorada foram as divergências com a diretoria e o interesse do Celta de Vigo, da Espanha, em contratá-lo.

Coudet entendia que o elenco do Inter era “curto” e que ele precisava de reforços para conseguir brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Já os dirigentes entendiam que o clube estava fazendo até mais do que poderia para abastecer o técnico de jogadores.

Além disso, segundo a mídia espanhola, o argentino está muito próximo do Celta de Vigo, que demitiu Óscar Garcia nesta segunda-feira após um mau início de Espanhol.

Agora, o Colorado corre contra o tempo para encontrar um novo treinador, já que na próxima quarta-feira o time enfrenta o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e, no final do mês, há um duelo decisivo com o Boca Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O nome mais forte no momento para assumir o cargo é de Abel Braga, que já passou pelo clube em cinco oportunidades, sendo a mais recente em 2014 e a mais vitoriosa em 2006, quando venceu a Libertadores e o Mundial..

Coudet deixa o Inter na liderança do Brasileirão, com 36 pontos, um a mais que o Atlético-MG, vice-líder, nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores.

