Inter bate Bahia, vence terceira seguida e cola na vice-liderança do Brasileiro

O Internacional conseguiu sua terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. A equipe colorada visitou o Bahia neste domingo e venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 27ª rodada do torneio nacional. O triunfo aproximou os gaúchos da vice-liderança da competição e complicou a situação dos baianos na luta contra o rebaixamento.

Nos acréscimos da primeira etapa, Rodrigo Dourado abriu o placar com cabeçada completando cobrança de escanteio. No início da segunda, Thiago Galhardo deu fim a seca de gols e ampliou em batida de pênalti. Ramírez, reintegrado ao Bahia após a acusação de racismo contra Gerson, descontou em jogada de categoria.

Com a vitória, o Inter chegou aos 47 pontos na 4ª oosição, dois a menos que Atlético-MG e Flamengo, 2º e 3º colocados respectivamente. O Colorado também abriu cinco pontos de diferença do rival Grêmio, que aparece no 5º lugar e ainda joga na rodada.

Por outro lado, o Bahia vive situação cada vez mais dramática. O time tem 28 pontos na 16ª colocação e pode ser ultrapassado pelo Vasco e entrar no Z4. Os cariocas visitam o Athletico-PR neste domingo e ainda tem um jogo a menos.

O jogo

Melhor na Fonte Nova, o Internacional teve ótima chance de marcar logo no primeiro minuto, com batida de Edenílson na entrada da área, para grande defesa de Douglas. O Bahia também teve chance clara nos pés de Rossi, após ótimo passe de Ramírez aos 36 minutos, mas Danilo Fernandes defendeu com os pés.

Antes do intervalo, o Colorado conseguiu transformar a superioridade em gol. Aos 45 minutos, Uendel cobrou escanteio pela esquerda e Rodrigo Dourado subiu mais alto que a defesa baiana para testar. 1 a 0.

Na segunda etapa, os gaúchos rapidamente conseguiram ampliar o placar. Aos dois minutos, Edenílson fez jogada de linha de fundo na direita, cruzou e Gregore cortou com a mão. Pênalti. Na cobrança, Thiago Galhardo soltou uma bomba, a bola ainda bateu no travessão e entrou. Foi o 16º tento do artilheiro do campeonato.

Melhor no jogo, o Inter teve chances para marcar o terceiro, mas não foi efetivo e viu a partida se complicar aos 23 minutos. Ramírez dominou rebote na entrada da área com liberdade, levantou a cabeça, deu uma caneta em Dourado e colocou com categoria no canto para descontar. Os donos da casa tentaram uma pressão final, mas não funcionou. 2 a 1 Inter na Fonte Nova.

27/12/2020 18:30

