Inter bate Botafogo e entra provisoriamente no G4 do Brasileirão

Em meio às comemorações de dez anos de D’Alessandro no Interncaional, o Colorado venceu o Botafogo no Beira-Rio, por 3 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando para trás a derrota para o América-MG no meio da semana. Sem o ‘aniversariante’ em campo, que cumpria suspensão, o destaque ficou por conta de William Pottker, que fez os dois primeiros gols da partida e ajudou a garantir a equipe no G4.

No primeiro tempo, um Internacional focado e com boas chances de gol, que finalmente chegou aos 27 minutos, em bonito voleio do camisa 99. Ele ampliou o placar aos 44, em chute cruzado no ângulo. Em relação ao Botafogo, nenhum lance de perigo, exceto uma falta na entrada da área, cobrada em cima da barreira.

No segundo tempo, o alvinegro tentou com Marcinho, mas foi Leandro Damião quem deixou o seu e aumentou a vantagem do Inter. O Colorado continuou avançando, enquanto o clube carioca não conseguiu criar para tentar reverter o placar.

Com o resultado, o Internacional ocupa a terceira posição, com 29 pontos. Na próxima rodada vai até o Independência enfrentar o Atlético-MG, equipe que briga diretamente com o Colorado por uma vaga fixa no G4. Já o Botafogo recebe o Santos, que vive indecisão em relação ao seu técnico e ocupa a segunda parte da tabela da competição.

A bola começou a rolar no Beira-Rio com um Internacional ofensivo. Nos cinco primeiros minutos, dois lances de perigo, muito por conta de falha na defesa botafoguense: o primeiro com furada do zagueiro Igor Rabello em jogada de Igor e Nico López, e o segundo um lançamento para Pottker, que quase conseguiu tirar o goleiro Saulo. Ele tocou de forma involuntária na bola e nada foi marcado.

A resposta dos visitantes veio aos seis minutos, em cobrança de escanteio, com cabeçada de Aguirre passando bem perto do gol de Danilo Fernandes. O Colorado continuou colocando pressão e, aos 10 minutos, teve uma bola na trave com Pottker, em batida cruzada. Um tempo depois, outra oportunidade em bola levantada na área e cabeceada de Emerson Santos para fora. Ele entrou instantes antes do início da partida no lugar de Klaus, que sentiu lesão no aquecimento.

Aos 19, Nico Lopez recebeu na esquerda e chutou no ângulo esquerdo, obrigando Saulo e realizar uma linda defesa. Aos 20 minutos, Zeca sentiu e foi substituído por Fabiano, que, minutos depois, cruzou para William Pottker abrir o placar com um lindo gol de voleio. O camisa 99 ampliou o placar já no fim do primeiro tempo em bola levantada por Nico López, chutando de primeira no ângulo, sem defesa.

A segunda etapa voltou sem modificações, inclusive no estilo de jogo ofensivo do Inter, que queria ampliar a vantagem. O alvinegro chegou com perigo em falta cobrada aos 10 minutos, mas foram os donos da casa que fizeram, com Leandro Damião, aos 12, em mais uma assistência de Nico López.

Depois do tento, a partida ficou mais morna, com troca de passes dos colorados no campo de ataque, à procura de novos espaços para avançar. Aos 29, quase o quarto gol chegou em cruzamento de Nico López, afastado pela zaga. O alvinegro não conseguiu criar oportunidades para diminuir a diferença.

