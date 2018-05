Inter consegue efeito suspensivo de D’Alessandro e Pottker

Ambos haviam pegado dois jogos de suspensão por ‘ato hostil’ diante do Flamengo na quarta rodada.

O Internacional conseguiu efeito suspensivo para as punições impostas a D’Alessandro e William Pottker no STJD. A dupla foi liberada nesta sexta-feira (18) e poderá enfrentar a Chapecoense.

Ambos haviam pegado dois jogos de suspensão por ‘ato hostil’ diante do Flamengo na quarta rodada. Mas o recurso interposto pelo Inter foi deferido.

A decisão do efeito suspensivo dura até o julgamento do recurso. Pottker já cumpriu um jogo da suspensão de dois. D’Alessandro, que não foi expulso na partida, precisaria cumprir os dois jogos. Ainda não há data marcada para um novo julgamento.

O argentino ainda foi denunciado por conta da confusão no fim do clássico Gre-Nal e se prepara para um novo julgamento.

O Internacional encara a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

