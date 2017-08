Inter goleia o Goiás e assume vice-liderança da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – Na disputa das duas melhores receitas da Série B, deu Internacional. O Colorado venceu o Goiás por 3 a 0 no estádio Beira-Rio e assumiu a segunda colocação da Série B. Já, o time esmeraldino caiu para 13ª posição. Os gols da partida foram William Pottker, Leandro Damião e Carlos.

O estádio apresentou ótimo público depois do Internacional fazer uma promoção na partida do Oeste, no qual o torcedor que comprava ingresso para aquele confronto ganhava automaticamente ingressos para o jogo desta terça-feira. A torcida colorada estava empolgada para ver a estreia do meia Camilo e a reestreia do atacante Leandro Damião com a camisa do Inter.

Com o resultado, o Internacional chegou à 30 pontos somados e alcançou a vice-liderança da Série B. Agora, o Colorado está a seis pontos do líder América-MG.

As duas equipes voltam a campo pela 19ª rodada da Série B. Na sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), o Goiás recebe o Oeste, no estádio Serra Dourada. No sábado, O Internacional encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 16h30 (de Brasília).

Os jogadores do Internacional entraram em campo com a hashtag #ForçaAbel na camisa, uma homenagem de apoio ao técnico que foi Campeão do Mundo pelo Colorado e que perdeu o filho no último sábado. Antes do juiz autorizar o início da partida, ocorreu um minuto de silêncio pelo falecimento João Pedro Braga, filho de Abel. A torcida colorada gritou “Abel, Abel, Abel”, como forma de apoio ao treinador.

O duelo começou bastante movimentado. O Internacional foi quem chegou pela primeira vez. Aos dois minutos de jogo, Pottker foi lançado, como estava impedido não foi na bola, e Leandro Damião correu para alcançar. O atacante, que reestreava com a camisa colorada, invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. O volante Edenílson recebeu, de cara para o goleiro, mas chutou muito fraco e Marcelo Rangel defendeu com tranquilidade.

Em cobrança de falta, aos 18 minutos, o estreante Camilo cruzou para área e Leandro Damião subiu mais alto para cabecear no contrapé do goleiro Marcelo Rangel. Contudo, a bola saiu, passando perto da trave. Sem buscando o lado direito de ataque com o jogador William Pottker, o Internacional quase abriu o marcador aos 29 minutos. Em lançamento para o atacante, o camisa 99 invadiu a área e chutou rasteiro cruzado, mas a bola não entrou.

A estratégia do técnico Argel Fucks na partida era jogar pelas pontas do campo e buscar o cruzamento para a área colorada. Já o Internacional tocava mais, tentando valorizar a posse de bola e encontrar espaços para realizar lançamentos, principalmente pela lado direito com atacante Pottker e o lateral Claudio Winck.

Aos 34 minutos, Alex Alves cometeu uma falta dura em William Pottker na entrada da área. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o time esmeraldino na próxima partida. Na cobrança, o meia Camilo chutou em cima da barreira, na sobra, a zaga do Goiás afastou o perigo. O time visitante exagerava nas faltas cometidas perto da área. Aos 38 minutos, Claudio Winck cruzou, a bola desviou em Damião e Pottker chutou forte para balançar as redes, mas o auxiliar assinalou, corretamente, a posição de impedimento do atacante colorado.

Só dava Inter. Um minuto depois, o time da casa cobrou lateral rápido e pegou a zaga do Goiás desatenta. Pottker recebeu já na área e cruzou rasteiro pela Eduardo Sasha. O atacante pegou mal na bola e o goleiro Marcelo Rangel conseguiu espalmar para fora.

Os times voltaram do vestiário para o segundo tempo com as mesmas escalações do final da primeira etapa. Com menos de um minuto, o Inter abriu o placar no Beira-Rio. Após cruzamento de Camilo para área, o atacante Leandro Damião finalizou e Marcelo Rangel espalmou para frente. No rebote, Pottker cabeceou para o fundo do gol.

Aos 12 minutos, depois de cruzamento para a área, Eduardo Sasha cabeceou e a bola bateu no braço de Carlinhos. O árbitro assinalou o pênalti e amarelou o lateral-esquerdo, que desfalca o Goiás na próxima rodada. Na cobrança da penalidade máxima, Pottker deixou o estreante Leandro Damião bater e fazer o segundo gol do colorado na partida.

A pressão colorada era enorme. Dois minutos depois, em outro ataque, William Pottker bateu cruzado e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. No rebote, Claudio Winck desperdiçou a chance de marcar o terceiro. Em outra oportunidade, o zagueiro Carlinhos, do Goiás, ficou com a bola depois de um cruzamento para a área, mas dormiu com ela nos pés. William Pottker facilmente recuperou e chutou à queima-roupa no gol para ótima defesa de Marcelo Rangel.

O atacante Leandro Damião teve duas oportunidades claras de marcar o terceiro gol colorado. Aos 22 minutos, o jogador foi lançado pela esquerda, mas finalizou para fora. Depois, aos 29 da segunda etapa, Damião invadiu pela a área, cruzou e deixou o zagueiro Alex Alves no chão, mas na hora de concluir, chutou em cima do goleiro Marcelo Rangel.

Um minuto depois, Camilo recebeu dentro da área e o meia chutou cruzado. A bola passou muito perto do gol. Aos 32 minutos, William Pottker invadiu a área pelo meio, mas foi derrubado. Outro pênalti para o Inter. O próprio Pottker cobrou e Marcelo Rangel defendeu a cobrança. O terceiro gol do colorado veio com Carlos. Aos 38 minutos, William Pottker recebeu na esquerda de ataque e, marcado pelo goleiro, tocou para Carlos livre na área. O atacante só a missão de chutar para o fundo das redes e assinalar o terceiro fechando a conta.

