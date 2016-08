Inter joga bem, bate Fortaleza e reencontra a vitória na Copa do Brasil

O Internacional enfim se reencontrou com a vitória. Depois de 14 jogos sem vencer, o Colorado bateu o Fortaleza por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Aylon (duas vezes) e Nico López marcaram os gols do time gaúcho, que abriu boa vantagem no confronto.

Desde o início, o Inter mostrou grande volume ofensivo e controle das ações. Aylon abriu o placar logo aos dez minutos e deu tranquilidade ao Colorado. No final do primeiro tempo, Nico López ampliou. Aylon voltou a marcar no começo da etapa final e deu números finais ao jogo.

Internacional e Fortaleza voltam a se enfrentar daqui três semanas, no dia 22 de setembro, às 19h15 (de Brasília), Castelão. O Inter pode até perder por dois gols de diferença que garante a vaga na próxima fase. O Fortaleza precisa de uma goleada para se classificar.

O jogo – Atuando diante de seu torcedor, o Internacional começou tomando a iniciativa e se deu melhor. Após uma boa chance desperdiçada por Nico López, aos oito minutos, os donos da casa abriram o placar na marca de dez minutos. William cruzou da direita e Aylon apareceu livre na área para abrir o placar.

Mesmo depois de sair na frente, o Inter não diminuiu o ritmo e manteve o controle da posse de bola. Acuado, o Fortaleza se fechava e esperava uma oportunidade para surpreender no contra-ataque. Aos 21, o Colorado quase ampliou. Geferson arriscou da entrada da área e obrigou Ricardo Berna a fazer grande defesa.

Nos instantes finais do primeiro tempo, o Colorado diminuiu a intensidade e cadenciou mais o jogo, mas mesmo assim chegou ao segundo gol. Depois de assustar Ricardo Berna com um chute de fora da área, Nico López venceu o goleiro aos 44 minutos, aproveitando rebote de uma finalização de Seijas.

O Inter voltou com mesma postura ofensiva para o segundo tempo e logo resolveu o jogo. Aos seis minutos, saiu o terceiro gol. Após escanteio da esquerda, Ernando subiu mais do que a zaga e cabeceou no travessão. No rebote, Aylon pegou de primeira e estufou as redes de Ricardo Berna, que nada pôde fazer.

O Inter chegou novamente na marca de 12 minutos. William aproveitou erro na saída de bola do Fortaleza e bateu de fora da área, mas Ricardo Berna se esticou para fazer a defesa. Com o resultado definido, o Colorado diminuiu a intensidade e permitiu que o Fortaleza chegasse. Aos 29, Edimar desviou de cabeça após cruzamento e Danilo Fernandes defendeu. Eduardo Sasha e Rodrigo Dourado ainda tiveram chances de ampliar, mas não foi preciso.

Fonte: Gazeta Esportiva

