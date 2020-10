Inter leva virada da Universidad Católica, mas avança na Libertadores em segundo

O Internacional confirmou sua classificação para as oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira. Jogando no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, a equipe foi derrotada pela Universidad Católica por 2 a 1, mas avançou para a próxima fase na 2ª posição do Grupo E, com oito pontos.

Mesmo já eliminados, os chilenos começaram levando mais perigo e acertaram uma bola no travessão logo aos 19 minutos, com Pinares. Entretanto, foi o Colorado quem saiu na frente alguns instantes depois.

Aos 23, Pinares se chocou com Musto, colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O capitão D’Alessandro foi para a cobrança, deslocou Dituro e colocou os brasileiros em vantagem.

Só que a vitória parcial do Inter não durou muito e a Católica empatou no minuto seguinte. Musto foi pressionado por Fuenzalida e Lescano e perdeu a bola. Zampedri aproveitou, avançou e finalizou. A bola desviou em Víctor Cuesta e encobriu Marcelo Lomba, igualando o confronto para os mandantes.

Os gaúchos sentiram o gol e permitiram que os chilenos criassem oportunidades para virar a partida, mas o time se segurou e foi para o intervalo com o empate.

O técnico Eduardo Coudet fez alterações no segundo tempo que aumentaram a intensidade do Colorado. As mudanças deixaram o confronto bastante equilibrado, porém sem grandes chances de gol.

Os brasileiros conseguiram construir algumas boas jogadas e tiveram uma grande oportunidade aos 28 minutos com Yuri Alberto, mas levaram o gol da virada aos 43 minutos. E foi um golaço. Após cruzamento na área, Moledo afastou mal e deu a bola para Zampedri, que acertou uma bela bicicleta e colocou os donos da casa na frente, garantindo a vitória dos chilenos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

