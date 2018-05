Inter marca após 518 minutos, vence Chape e deixa zona do rebaixamento

Na próxima rodada, o Inter pega o Corinthians, no Beira-Rio. Já a Chapecoense visita o Fluminense, no Rio de Janeiro.

O Inter, enfim, marcou gols. Depois de 518 minutos de bola rolando e 36 dias, o time colorado rompeu jejum nesta segunda-feira (21) e venceu a Chapecoense por 3 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. De quebra, deixou a zona de rebaixamento.

Lucca, Rodrigo Moledo e Patrick fizeram os gols que acabaram com o jejum do Inter. Agora com oito pontos, o time dirigido por Odair Hellmann pulou para o décimo lugar na classificação e empurrou o Atlético-PR para a zona de rebaixamento. A Chapecoense, derrotada, para com seis pontos em 16º.

Um dos destaques da vitória colorada foi o centroavante Leandro Damião, mesmo sem marcar. Ele deu uma puxeta num cruzamento praticamente perdido de William Pottker. A bola foi para Edenílson, que escorou, e Lucca abriu o marcador, aos 38min do primeiro tempo.

Do lado catarinense, o pior foi Apodi. O lateral direito não conseguiu conter os avanços de Lucca, acabou repetindo faltas e deixando espaços bem aproveitados pelo Inter. Em uma das faltas cometidas, saiu o segundo gol do jogo.

Sem contar com D’Alessandro, vetado por causa de uma torção no tornozelo, o Inter mudou seu perfil criativo. Em vez de procurar o argentino para armar, foram os lançamentos em diagonal nas costas da defesa que povoaram o repertório vermelho. Foi assim desde o primeiro minuto e nem sempre do meio para o flanco. Por vezes, a criação partia do lado e buscava a infiltração de Damião para o pivô entre os zagueiros.

A Chapecoense, por sua vez, postou-se defensivamente. Mas não foi o time retrancado que o Inter esperava. Com dois pontas, Canteros como meia e Wellington Paulista centralizado, o time de Gilson Kleina passou longe de ser uma retranca. Por outro lado, saiu em velocidade e povoou seu setor ofensivo sempre com uma transição muito eficiente. Acertou a trave e sempre foi perigoso no jogo.

No segundo tempo, o Inter não demorou para aumentar a diferença. Aos 14min, após cobrança de falta de Lucca, o zagueiro Rodrigo Moledo definiu de cabeça o segundo gol colorado. Com a folga no placar, o time ainda marcou o terceiro na reta final. Rossi cruzou, e Patrick encobriu o goleiro Jandrei com um toque de cabeça, aos 38min.

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Cuesta, Iago; Rodrigo Moledo, Edenílson (Juan Alano), Patrick, Lucca, Pottker (Rossi); Damião (Nico López).

T.: Odair Hellmann

CHAPECOENSE

Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Douglas, Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros (Nenem), Arthur (Leandro Pereira), Guilherme (Bruno Silva); Wellington Paulista.

T.: Gilson Kleina

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Bruno Pacheco, Wellington Paulista (Chapecoense); Cuesta (INT)

Gols: Lucca, aos 38min do primeiro tempo, Rodrigo Moledo, aos 14min, e Patrick, aos 38min do segundo tempo.

