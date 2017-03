Inter perde a prévia do confronto das quartas de final pelo Gauchão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – A fase do Internacional não é boa e a equipe de Antonio Carlos Zago mais uma vez fracassou na hora de mostrar uma reação ao seu torcedor na noite desta quarta-feira pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Apesar de entrar em campo classificado, assim como Cruzeiro-RS, seu adversário no estádio Esportivo Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Colorado precisava dos três pontos para subir na tabela e avançar em uma condição que lhe desse alguma vantagem a partir de agora. Mas, o Cruzeiro-RS ignorou o fato de ser visitante e fez 2 a 1 no Inter, que não pôde atuar no Beira-Rio por cumprir uma punição depois de uma briga envolvendo seus torcedores.

Com o resultado, o time do interior do Estado do Estado acabou na vice-liderança, com 20 pontos, e vai encarar justamente o Internacional nas quartas de final. O Colorado terminou em sétimo, apenas o penúltimo classificado, com 14 pontos. Os confrontos já começam no fim de semana e a partida de ida de novo terá a equipe de Porto Alegre como mandante.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...