Inter perde em casa e segue sem vencer no Campeonato Gaúcho

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) -Depois de empatar fora de casa com o Veranópolis na rodada de estreia do Campeonato Gaúcho, o Internacional recebeu o Novo Hamburgo em seu primeiro compromisso no Beira-Rio e decepcionou mais uma vez. Com dois contra-ataques mortais e o goleiro Matheus inspirado, a equipe azul e branca matou o jogo ainda no primeiro tempo e se manteve invicta na competição.

Preto e Jardel aproveitaram as boas jogadas armadas já no fim da primeira etapa e balançaram as redes para o Novo Hamburgo. Com o resultado, o time comandado por Beto Campos chegou a sua segunda vitória em dois jogos, mantendo a liderança provisória do Gauchão.

Já o Internacional estacionou no primeiro ponto conquistado contra o Veranópolis e pode terminar a segunda rodada na zona de rebaixamento caso o Caxias vença o Grêmio e algum time saia vencedor do duelo entre Ypiranga e Passo Fundo. O Colorado volta à campo no próximo sábado, novamente em casa, contra o Caxias, enquanto o Novo Hamburgo volta para seu estádio para enfrentar o São José.

O jogo – A partida não começou nada boa para Diego, do Inter. Aos seis minutos, o atacante foi para a linha de fundo e pedalou na frente do marcador, mas caiu sozinho em campo. Pouco tempo mais tarde, o jogador foi lançado no ataque, mas tropeçou nos próprios pés e novamente foi ao chão.

O primeiro lance de perigo do Inter veio aos dez minutos. Pela esquerda, Nico López inverteu o jogo para D’Alessandro. O argentino dominou, carregou a bola para o pé esquerdo de disparou de fora da área. Matheus espalmou para cima e afastou o perigo.

Aos 31, o Novo Hamburgo armou um bom contra-ataque, mas Fernando Bob parou a jogada com falta e recebeu um cartão amarelo – o primeiro do Inter. Dois minutos mais tarde, Ernando foi derrubado por Jardel no meio do campo e revidou, começando uma briga nos gramados. Ambos foram punidos com a tarja amarela.

Quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 41, o Novo Hamburgo conseguiu mais um rápido contra-ataque após erro de D’Alessandro. Branquinho avançou pelo meio de campo e tocou para Preto. O meia tabelou com Jardel e mandou com força, de dentro da área, para o fundo das redes de Danilo Fernandes.

Se a situação era ruim, aos 44 ficou ainda pior para o Colorado. E de novo com um contragolpe. João Paulo fez longo lançamento para o volante Jardel, que só teve o trabalho de deslocar o goleiro adversário a aumentar o placar.

Precisando do resultado, o Inter voltou mais ligado para a etapa complementar. Logo aos 7, Nico López ajeitou para Charles, no meio da área, chutar. A bola desviou na defesa e foi por cima do gol. Dois minutos mais tarde, foi a vez de Uendel limpar a defesa adversária e arrematar de muito perto para boa defesa do goleiro Matheus.

E tanta insistência de Nico López deu certo. O uruguaio recebeu cruzamento livre na marca do pênalti e desviou de pé direito para diminuir a vantagem dos visitantes.

Nico ainda teve mais duas chances de empatar a partida nos instantes finais: na primeira, o uruguaio parou no goleiro Matheus e, na segunda, foi travado por carrinho providencial de Léo Carioca.

