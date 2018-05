Inter vence disputa com Flu e contrata diretor Rodrigo Caetano

A saída do Rio de Janeiro do dirigente se dá pela opção de buscar novos ares.

O Internacional venceu a disputa com o Fluminense e contratou o diretor executivo de futebol Rodrigo Caetano. Os detalhes ainda pendentes foram sanados nesta terça-feira (22) e a contratação será oficializada em breve.

Ainda na segunda (21), a direção colorada indicava o acerto e aguardava apenas solucionar pequenas arestas. Tudo foi prontamente resolvido e ele é aguardado nesta semana na capital gaúcha para ser apresentado oficialmente.

Caetano chega para suprir a lacuna no quadro diretivo aberta com a saída de Jorge Macedo. Em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre a Chapecoense, o vice de futebol Roberto Melo já dava indícios do acordo.

“É um profissional que sabe se relacionar, dialogar com a imprensa. Vai ter toda condição de falar, dar entrevista, não vejo problema algum com isso. Acho até que em muitos momentos possa esclarecer questões técnicas e administrativas do dia a dia”, comentou.

A saída do Rio de janeiro do dirigente se dá pela opção de buscar novos ares. Após 10 anos entre Fluminense, Vasco e Flamengo, a proposta para voltar ao clube das Laranjeiras contemplaria a vida estruturada que tem no Rio.

Contudo, Caetano mira resgatar sua melhor imagem após momentos turbulentos na Gávea. E espera conseguir isso retornando a Porto Alegre para trabalhar no Internacional.Recentemente, ainda, ele rejeitou oferta apresentada pelo Vitória para assumir o cargo de CEO.Ex-atleta, Rodrigo começou carreira de dirigente nas categorias de base do Grêmio, chegou ao profissional e estava há 10 anos fora do Rio Grande do Sul.

