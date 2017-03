Inter vence fora, foge da degola e encaminha vaga no Gauchão

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Divulgação/SCI) -Enfim, o Internacional conseguiu vencer seu primeiro jogo fora de casa na atual edição do Campeonato Gaúcho. E os três pontos vieram em um momento fundamental da competição. Nesse sábado, fora de casa, no estádio do Vale, o Colorado bateu o São José-RS por 2 a 1 e, de uma vez só, acabou com o risco de rebaixamento e encaminhou sua classificação às quartas de final do Estadual nesta 10ª e penúltima rodada da primeira fase.

Agora, o Inter soma os mesmos 14 pontos do São José-RS. Na última rodada, o time de Porto Alegre receberá o Cruzeiro-RS, quarta, às 21h45. No mesmo dia e horário, o São José-RS visitará o Juventude.

Antonio Carlos Zago não pôde contar com Rodrigo Dourado, Carlinhos, Alemão, Carlos e Eduardo Sasha nesse domingo. Porém, sem tempo para reclamar, o treinador do Internacional mandou o que tinha de melhor a campo. A meta era vencer o São José fora de casa para garantir a vaga na próxima fase do Gauchão e fugir de vez da zona de rebaixamento em uma tacada só.

O problema é que a postura do adversário, que tinha muito menos responsabilidade por estar à frente na tabela e por não carregar o peso de ser o ‘time grande’ do confronto, atrapalhou os planos do Colorado. Os jogadores do Inter tinham a posse da bola, mas esbarravam na dificuldade de furar a retranca do rival.

Mesmo assim, diante de uma lentidão que irritava até seus torcedores, o Internacional conseguiu criar chances para abrir o placar. Brenner foi quem mais levou perigo. Em uma delas, o goleiro Fábio acabou executando uma grande defesa.

Mas, de tanto insistir, o Inter foi premiado com um gol. E ele veio já aos 44 minutos. D’Alessandro fez jogada pela direita e alçou a bola na cabeça do centroavante Colorado. Brenner dessa vez não falou e estufou as redes.

E se não contarmos o tempo de descanso, o Inter chegou ao segundo gol apenas cinco minutos depois. De novo após jogada de D’Alessandro. Dessa vez o goleiro Fábio se atrapalhou e Roberson não perdoou.

O jogo ficou nas mãos dos Colorados. Melhores em campo, em vantagem no placar e perigoso a cada ataque. Ciente da necessidade de mudar esse panorama, o técnico China Balbino fez três substituições de uma só vez. E deu certo. Aos 23, Canhoto, um dos que ganharam oportunidade de entrar, diminuiu o prejuízo.

O Internacional sentiu o gol. Por outro lado, o São José cresceu. Em duas oportunidades, Danilo Fernandes salvou os visitantes de levarem o empate. Apesar do sufoco, o Colorado conseguiu segurar o resultado até o final e confirmou a primeira vitória fora de casa no Gauchão.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...