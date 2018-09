Inter vence Gre-Nal, volta à ponta e frustra o São Paulo

O Internacional segue firme em sua caminhada pela busca do título do Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, o Colorado entrou em campo sob pressão depois da vitória do São Paulo na véspera, mas teve frieza diante de seu arquirrival e conseguiu arrancar os três pontos do Gre-Nal graças a um triunfo por 1 a 0 no lotado Beira-Rio.

Assim, Inter e São Paulo seguem colados, com 49 pontos e 14 vitórias para cada lado. A vantagem gaúcha se dá no saldo de gols, e é mínima (18 a 17). Por outro lado, o revés deixa o Grêmio um pouco mais afastado do pelotão de cima, com 41 pontos, na quinta posição, depois de 24 rodadas.

Apesar da necessidade das duas equipes buscarem o ataque, o que se viu no primeiro tempo do clássico foi apenas confusão e entradas ríspidas. A bola foi mera coadjuvante e os goleiros só apareciam na hora de bater os tiros de meta.

O clima tenso se estendeu no intervalo, mesmo com o jogo paralisado. Na entrada do túnel para os vestiários, muita troca de empurrões rendeu três cartões amarelos no retorno para o segundo tempo.

Futebol mesmo só se viu pela primeira vez aos 13 minutos. Uendel, escalado na lateral esquerda depois de 102 dias, colocou a bola na cabeça de Edenílson. Livre, o volante não teve problema em mandar para o gol e correr para o abraço.

O Grêmio, então, reagiu. E conseguiu duas oportunidades claras para empatar. Em ambas, porém, André e Geromel não passaram por Marcelo Lomba.

Passado o momento de euforia e desespero, o jogo voltou a cair de rendimento, as defesas sempre se sobressaindo sobre os ataques. Melhor para o Inter, que já havia conseguido seu gol. Assim, foi só administrar a vantagem e deixar o tempo correr, até o grito final de comemoração com o apito final.

Na próxima rodada, o Inter visita a Chapecoense em partida marcada para às 20h de segunda-feira, dia 17, na Arena Condá. O Grêmio tentará reagir na competição no sábado, frente ao Paraná, às 16h, em Porto Alegre.

Por:Gazeta Esportiva

