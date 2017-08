Inter vence lanterna ABC com facilidade fora de casa

Fonte: Gazeta Esportiva – No Frasqueirão, o Internacional venceu com facilidade o lanterna ABC pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha, D’Alessandro e William Pottker. Com o resultado, o Colorado Gaúcho alcançou os 39 pontos na Série B, um a menos que o líder América-MG.

Esta foi a 5ª vitória consecutiva do Colorado no ano. A última vez que o Inter atingiu este número foi em 2015, pelo Campeonato Gaúcho, com o técnico Diego Aguirre. Pelo Brasileirão, foi no ano de 2014, quando Abel Braga era treinador do time gaúcho.

Já o ABC atingiu 4 jogos seguidos sem vitórias. Nas últimas 16 partidas, a equipe venceu apenas 2 partidas.

O técnico Guto Ferreira manteve a formação 4-1-4-1 e repetiu a escalação considerada ideal pela terceira vez seguida. A última vez que o Colorado repetiu o time tantas vezes consecutivas foi no ano de 2009. Na época, o treinador do Inter era Mário Sérgio.

No ABC, o treinador Márcio Fernandes teve mais uma vez que improvisar o volante Márcio Passos na zaga.

As duas equipes retornam a campo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Internacional recebe o Paysandu, no estádio Beira-Rio. No próximo sábado, dia 26 de agosto, às 16h30 (de Brasília), o ABC encara o Vila Nova, no estádio Serra Dourado, em Goiás.

O gramado do estádio Frasqueirão estava alto e consequentemente pesado para se jogar. Além disso, a grama possuía falhas e estava desnivelada.

No primeiro primeiro ataque do Internacional, o meia argentino foi puxado perto da área. O próprio capitão colorado cobrou a falta, mas a bola passou longe do gol defendido por Edson. A resposta do ABC foi rápida. Aos três minutos, na esquerda, Eltinho cruzou para a área e Tatá, livre, cabeceou para fora.

O Inter teve outra oportunidade em cobrança de escanteio, quando D’Alessandro cobrou quicando para a entrada da área. O atacante William Pottker recebeu e mandou de primeira no canto esquerdo de defesa do goleiro Edson. A bola passou rente a trave e saiu pela linha de fundo.

O gol Colorado veio aos 16 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, D’Alessandro mandou a bola em direção do zagueiro Víctor Cuesta, mas a zaga afastou para a entrada da área. No rebote, o atacante Eduardo Sasha mandou uma bomba no meio do gol e Edson não conseguiu defender.

Com o gol, o Internacional se soltou na partida. Minutos depois, o atacante William Pottker arrancou pela direita, passou pelo marcador e chutou forte no centro do gol. Desta vez, Edson defendeu com firmeza.

Aos 28 minutos, o atacante William Pottker estava se livrando da marcação, mas foi derrubado quase na linha da grande área e o juiz assinalou o pênalti. O meia D’Alessandro cobrou com estilo, goleiro de um lado, bola no outro, fazendo o segundo gol do time gaúcho na partida.

O ABC pouco finalizava a gol. Em uma dessas chances, Fabinho, dentro da área, chutou cruzado e o goleiro Danilo Fernandes defendeu em dois tempos.

O Internacional dominava a partida com muita tranquilidade que muitos lances claros de gol, os jogadores acabavam sendo displicentes e preferiam enfeitar ao invés de finalizar.

O Internacional retornou ao campo com o mesmo time da primeira etapa. Já, o ABC voltou com mudanças. No meio de campo, o técnico Márcio Fernandes tirou Vítor Júnior e colocou Erivélton. No ataque, o treinador optou por Dalberto na vaga de Nando.

Apesar das mudanças no time potiguar, a equipe gaúcha continuou comandando o jogo. Aos quatro minutos, D’Alessandro cobrou falta e Leandro Damião cabeceou com força, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

Um minuto depois William Pottker fez o terceiro gol colorado. O atacante camisa 99 foi acionado pela direita de ataque, passou pela marcação e chutou forte para a defesa do goleiro Edson. No rebote, Pottker tocou por cima do arqueiro para balançar as redes.

A pressão colorada era imensa. Em bela tabela com D’Alessandro, o volante Edenílson invadiu a área pela direita e cruzou na cabeça de Eduardo Sasha, mas o goleiro Edson salvou o time potiguar. Um minuto depois, o lateral Claudio Winck cruzou na cabeça de Leandro Damião, contudo a bola passou rente à trave direita de ataque.

O time potiguar assustou em um lance na segunda etapa. Depois de cruzamento, Anderson Pedra desviou e Cleiton apareceu como surpresa dentro da área, mas concluiu mal. Para fora.

Em outro lance colorado, o meia Camilo cobrou escanteio e Damião desviou de cabeça, mandando para a linha de fundo, desperdiçando mais uma oportunidade ampliar.

O Internacional pressionava muito e o ABC se defendia como podia.

