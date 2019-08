Inter vence o Cruzeiro no Mineirão e sai na frente na decisão da Copa do Brasil

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/SCI) – 07/08/2019 22:31 -Em duelo muito equilibrado, com várias disputas no meio campo, o Inter aproveitou as poucas chances durante a partida para vencer. Com placar magro, o Colorado bateu o Cruzeiro, por 1 a 0, em pleno Mineirão, em confronto válido pelas semifinais da Copa do Brasil.

O jogo foi travado no meio campo em sua maior parte. As melhores chances aconteceram no fim do segundo tempo, pouco antes do gol do Internacional. A vitória do Colorado coloca o grupo do Sul do país na frente dos primeiros 90 minutos do duelo. O segundo jogo será no dia 4 de setembro, no Beira Rio, às 21h30 (de Brasília)

Primeiro tempo

O técnico Mano Menezes mostrou um time em campo diferente do que vinha fazendo nas últimas partidas. Fred seguiu fora, mas ele colocou um homem de referência: Sassá. O objetivo é voltar a marcar após sete partidas sem balançar as redes. Além disso, o time mostrou novidades na maneira de jogar. O Cruzeiro dominava o jogo.

Os 10 primeiros minutos foram apenas de troca de passes do Cruzeiro. O time mineiro dominou completamente os minutos iniciais do confronto, com passes rápidos. Vale ressaltar, porém, que isso não gerava oportunidades claras de gols.

Somente aos 13 o Internacional conseguiu chegar com qualidade a frente. No entanto, a defesa azul estralada se recuperou rapidamente e evitou o pior. A partir dos 20 minutos de jogo, o Inter teve a bola por mais tempo. No entanto, chances claras não aconteceram, mas duas defesas estavam bem colocadas.

O Cruzeiro passou a desperdiçar passes importantes no meio campo e dava chances ao Internacional, com contra-ataques. Mas, mesmo assim, não aconteciam chances claras para o primeiro gol da noite.

O melhor lance do Cruzeiro aconteceu aos 35 do primeiro tempo, com Sassá recebendo a bola na área e chutando por cima. O atacante teve chance parecida aos 40 novamente, e o desfecho foi igual: por cima. Já o Colorado chegou com perigo aos 42, em também bola colocada na área, mas a defesa azul quase entregou o ouro.

Segundo tempo

As equipes voltaram iguais para a etapa complementar. O jogo voltou ainda com poucas chances, mas era claro que o Cruzeiro tinha um ritmo mais evoluído.

A Raposa agredia mais, tinha mais intensidade e dificultava a vida da defesa do Colorado. Um dos motivos para isso ocorrer é a presença maior de Dodô apoiando o ataque.

O Inter conseguiu igualar as ações em campo logo aos 15 minutos. O jogo voltou a ficar travado no meio campo. Aos 25 o Inter teve duas chances importantes, uma delas com Guerrero, na pequena área, mas o goleiro Fábio fez ótima defesa.

Aos 30 o Inter chegou ao seu gol. Em cobrança de falta de Guerrero, a bola foi no ângulo e Fábio buscou. No rebote, Edenilson chutou e pegou o gol vazio. A zaga não acompanhou e falhou.

O Cruzeiro se mandou para o ataque para tentar o empate. Mas não conseguiu grandes chances.

