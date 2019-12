Inter vira, vence Atlético-MG e passa Corinthians na despedida do Brasileiro

Na despedida do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o Atlético-MG no Beira-Rio e venceu, de virada, por 2 a 1. O resultado, que veio apenas nos acréscimos, serviu para o Colorado ultrapassar o Corinthians e assumir a 7ª colocação da tabela.

Com o resultado, o Colorado atingiu 57 pontos, contra 56 dos paulistas. Além da classificação para a Pré-Libertadores, já garantida, a vitória rendeu R$ 1,7 milhão a mais em premiação. Já o time mineiro, ficou com 48 pontos e terminou o Brasileirão no 13º lugar, ficando com uma das vagas para a Copa Sul-Americana.

Após levar gol de Otero, aos cinco minutos de jogo, os mandantes viraram na segunda etapa, com tentos de Guerrero e Cuesta, o último já nos 52 minutos.

O jogo

O Atlético-MG abriu o placar na primeira boa oportunidade do jogo. Logo aos cinco minutos, Maicon recuperou a bola e deixou com Di Santo, o argentino protegeu e encontrou Otero dentro da área. O meia dominou, fintou o marcador e bateu com frieza para tirar de Marcelo Lomba. 1 a 0 Galo.

O Inter seguiu no campo de ataque na segunda etapa e teve boa chance de empatar com Guerrero. Aos 13 minutos, Cuesta pegou rebote de cobrança de escanteio e cruzou mais uma vez para a área, o zagueiro encontrou o camisa 9 que cabeceou para boa defesa de Victor no contra-pé.

O empate veio aos 36 minutos, nos pés do peruano. Nonato bateu da entrada da área, a bola desviou na defesa e sobrou para Guerrero. O atacante bateu firme para furar as redes. Após o lance, o VAR demorou cerca de quatro minutos para validar o lance após suspeita de impedimento. 1 a 1.

Ainda em busca da 7ª colocação, o Colorado buscou a virada no estouro dos acréscimos, aos 52 minutos. Em falta lateral, D’Alessandro foi para a cobrança e encontrou Cuesta livre no meio da área, o zagueiro só precisou dar um leve desvio para bater Victor e alterar o placar. 2 a 1 e virada gaúcha.

Gazeta Esportiva (fotRicardo Duarte/assessoria)08/12/2019 18:04

