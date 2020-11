Internacional apenas empata com o Coritiba e pode perder a liderança do Brasileirão

Neste domingo, o Internacional recebeu o Coritiba e ficou no empate por 2 a 2, na rodada que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O Colorado, que jogou com um a menos desde os sete minutos do segundo tempo, marcou seus gols com Yuri Alberto e Nonato, enquanto o Coxa foi às redes com Giovanni Augusto e Sabino. O resultado permite que o Flamengo assuma a liderança da competição caso vença o Atlético-MG nesta noite.

Com o empate, o Internacional foi a 36 pontos, ainda na primeira colocação do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time enfrenta o América-MG, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, no Beira-Rio, às 21h30. Enquanto isso, o Coritiba chegou aos 20 pontos, na 18ª colocação. O próximo compromisso da equipe é contra o Bahia, pelo Brasileirão, no dia 16, às 18h, em casa.

O jogo – Apesar do Internacional ter iniciado com mais posse de bola, foi o Coritiba que assustou primeiro. Robson avançou pelo meio e tocou para Ricardo Oliveira, que invadiu a área e finalizou rasteiro na trave. O Internacional respondeu com Patrick, que completou cruzamento de Heitor e testou para baixo. A bola quicou e saiu por pouco.

Aos 32 minutos, o Colorado abriu o placar no Beira-Rio. Heitor chegou pela direita no ataque e cruzou na medida para Yuri Alberto, que testou com precisão para marcar.

A vantagem, porém, caiu logo no primeiro minuto da etapa final. Giovanni Augusto carregou a bola na intermediária, tabelou com Neílton e finalizou com muita precisão para deixar tudo igual. Aos sete, Heitor recebeu o cartão vermelho. O lateral-direito dos gaúchos pisou em Robson e foi expulso após consulta no VAR.

Mesmo com um a menos em campo, o Internacional chegou ao segundo gol. Patrick arrancou, finalizou e parou em um bloqueio do zagueiro. No rebote, Nonato pegou de primeira e mandou no canto esquerdo para marcar. A felicidade, no entanto, durou pouco. Aos 28, Giovanni Augusto bateu escanteio pela esquerda e Sabino subiu absoluto para desviar de cabeça e deixar tudo igual novamente.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo)

