Internacional arranca empate com Criciúma no Beira-Rio

Fonte: Gazeta Esportiva – O Internacional tropeçou mais uma vez em casa e empatou em 1 a 1 com o Criciúma em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. Os gols foram marcados por Lucão, aos 5 minutos, do primeiro tempo, e Klaus, aos 48 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o colorado cai para a 6ª posição. Já o Tigre cai para o 12º lugar.

O Colorado contou com sete mudanças em relação ao time que perdeu para o Boa Esporte, no Beira-Rio, no último sábado. O técnico Guto Ferreira teve o retorno dos jogadores Victor Cuesta, Uendel, Felipe Gutiérrez, Edenílson, Nico López e William Pottker; e realizou a estreia do lateral Cláudio Winck como titular na direita.

No confronto, o Inter estreou a nova camisa do time, que possui um diferencial próximo ao peito com várias listras pretas.

O Internacional já iniciou pressionando e, logo no primeiro minuto, o atacante Nico López arriscou uma bicicleta de fora da área, mas a bola foi para fora. A marcação alta colorada não deixava o time visitante sair do campo defensivo tocando a bola.

Na primeira oportunidade do Criciúma, o time abriu o placar. Aos cinco minutos, em cobrança de falta, Raphael Silva cabeceou em cima do marcador e, no rebote, ele chutou para a defesa do goleiro Danilo Fernandes, que espalmou para frente. A bola sobrou para Jonatan Lima, que na entrada da área, cabeceou para Lucão que finalizou girando, abrindo o marcador.

Em outra cobrança falta, Diogo Mateus tentou surpreender o goleiro Danilo Fernandes e mandou direto para o gol, mas o arqueiro conseguiu fazer a defesa tranquilamente.

O Inter quase empatou aos 12 minutos. Na ocasião, o volante Edenílson fez bom na área lançamento para o uruguaio Nico López. O jogador chutou em cima da marcação, mas a bola voltou para o atacante, que carregou mais um pouco concluiu cruzado, passando muito perto da trave direita defendida pelo goleiro Luiz.

Com o resultado favorável, o Tigre recuou bastante e começou a exagerar na quantidade de faltas perto da área, mas foi em outro lançamento, da defesa colorada para o ataque, que o atacante William Pottker teve outra boa oportunidade para o Inter. Mesmo marcado por dois jogadores, o colorado soube se desmarcar, dominou a bola na direita, arrancou e finalizou. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 41 minutos de jogo, o meia D’Alessandro fez ótimo lançamento na área. O atacante William Pottker escapou por de trás da zaga e entrou livre para cabecear, contudo o goleiro Luiz fez ótima defesa.

A primeira etapa terminou com o capitão D’Alessandro reclamando muito com seus companheiros que haviam acabado de perder a bola e quase proporcionaram um bom contra-ataque para o Criciúma.

SEGUNDO TEMPO

As equipes voltaram a campo com a mesma formação da primeira etapa. Logo aos 30 segundos do primeiro tempo, William Pottker invadiu a área pela direita, conseguiu passar pelo goleiro Luiz, que chegou a atrapalhar um pouco o jogador. Pottker tocou para Nico López, que concluiu nas pernas de um dos zagueiros que estava na frente do gol.

Sem conseguir atacar, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, os jogadores do Tigre iniciaram uma sequência de ceras para retardar o jogo. Aos sete minutos, D’Alessandro recebeu dentro da na ponta direita e concluiu colocado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A pressão colorada apenas aumentava, mas o time pecava nas conclusões a gol. Em um cruzamento para a área, o goleiro Luiz furou na bola que bateu na cabeça do atacante William Pottker, que não esperava a falha do arqueiro.

O técnico Guto Ferreira resolveu aumentar a ofensividade da equipe. O treinador tirou o volante Felipe Gutiérrez para a entrada do atacante Brenner. Além dele, o atleta Diego entrou no lugar do uruguaio Nico López, que não estava bem na partida.

Aos 23 minutos, o zagueiro Klaus, do Internacional, recebeu cartão amarelo por falta muito perto da área colorada. Na cobrança, Diogo Mateus cobrou no lado oposto da barreira e passou com perigo perto do gol.

Aos 30 minutos, o Internacional perdeu um gol inacreditável. Em belo lance pela esquerda, D’Alessandro tocou para Uendel, que entrou na área e cruzou rasteiro. A bola passou na frente de todo mundo, o atacante Brenner, dentro da pequena chegou de carrinho. O jogador até tocou na bola, que saiu raspando a trave direita de ataque.

Cinco minutos depois, Diego fez a parede para Brenner chutar forte dentro da área, o goleiro Luiz se jogou no canto para fazer a defesa. No rebote, o arqueiro cresceu de novo, fechou o ângulo e mandou a bola para escanteio.

O semblante de aflição já começava a aparecer nos rostos dos torcedores e o desespero dos jogadores colorados, que começavam a errar lances teoricamente fáceis.

Mas aos 48 minutos do segundo tempo, Klaus subiu mais alto e cabeceou no canto esquerdo de defesa do goleiro Luiz, que não conseguiu alcançar e a bola foi parar no fundo das redes. O Internacional empatava a partida em um dos últimos lances do jogo.

Os dois times voltam a jogar na terça-feira pela 13ª rodada da Série B. O Internacional retorna a campo, às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará no Estádio Castelão. Já o Criciúma recebe o Paysandu, às 19h15 (de Brasília).

