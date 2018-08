Internacional atropela o Fluminense no Maracanã e fica a três pontos do líder

O Internacional manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 0 o Fluminense, nesta segunda-feira, no Maracanã. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 35 pontos e permanecem na terceira posição, ainda próximo do líder São Paulo, que tem apenas três pontos a mais. O Flamengo é o segundo. Já os tricolores cariocas seguem com 22 pontos, na nona colocação.

A vitória do Internacional foi construída no primeiro tempo, quando os visitantes aproveitaram falhas individuais dos mandantes. Nico López abriu o placar, Jonatan Alvez ampliou e, nos acréscimos, novamente Nico López marcou o terceiro.

Na próxima rodada, o Internacional vai receber o lanterna Paraná, no domingo, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Fluminense vai até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG.

O Fluminense iniciou a partida buscando pressionar o Internacional, mas sofria com a marcação gaúcha. Os tricolores tiveram sua primeira Bia chance aos 11 minutos, quando Pedro recebeu na área e tentou duas vezes a finalização, só que ambas pararam na zaga.

O lance animou os donos da casa, que melhoraram e quase abriram o placar aos 18 minutos. Marcos Júnior aproveitou cruzamento e chutou para grande defesa de Marcelo Lomba. O goleiro espalmou para escanteio e salvou o Internacional. Depois, foi a vez de Sornoza receber passa na área, mas furar o chute.

O Internacional só conseguiu chegar com qualidade aos 22 minutos, mas foi cirúrgico. Rodrigo Dourado aproveitou erro de passe na saída de bola e tocou para Nico López na área. O uruguaio finalizou cruzado, sem chance para Julio Cesar.

O gol deu tranquilidade ao Internacional, que viu o Fluminense sentir o revés e pouco produzir no setor ofensivo. Os cariocas continuavam com muitos erros na saída de bola e, aos 31 minutos, Wllian Pottker obrigou Julio Cesar a boa defesa após lance semelhante ao do gol.

O panorama da partida continuava o mesmo. Tanto que o Internacional chegou ao segundo gol em mais um erro tricolor, aos 38 minutos. Gilberto perdeu a bola para Iago, que entrou na área e tocou para Jonatan Alvez finalizar para a rede.

O Fluminense chegou com perigo com Júnior Dutra, aos 41 minutos. No entanto, o Internacional era superior e perdeu boa chance em seguida com William Pottker. Já nos acréscimos, os visitantes marcaram o terceiro gol. Digão foi tentar cortar cruzamento e deu no pé de Nico López. O uruguaio chutou sem chance para Julio Cesar e deixou os gaúchos com grande vantagem no intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, os visitantes voltaram melhores e quase marcaram o quarto gol logo aos três minutos. Iago foi lançado na área e ficou de frente para Julio Cesar. No entanto, Gilberto apareceu para desarmar o lateral e salvar o Fluminense.

A torcida não perdoava os erros e vaiava muito o Fluminense. Dentro de campo, os jogadores seguiam nervosos e viam o Internacional criar boa s chances. Aos 18 minutos, William Pottker levou a melhor sobre Gum, entrou na área, mas chutou em cima de Julio Cesar.

O Fluminense só conseguiu criar sua primeira boa chance na etapa final aos 19 minutos. Sornoza aproveitou bola rebatida na entrada da área e chutou na trave. O lance animou os cariocas, que chegaram novamente cinco minutos depois. Pedro chutou colocado para grande defesa de Marcelo Lomba.

A partir dai, o Internacional passou a abdicar do ataque e preferiu apenas defender a vantagem obtida no primeiro tempo. O Fluminense cresceu no confronto e pressionou em busca do gol. No entanto, os donos da casa paravam na retranca gaúcha.

Nos minutos finais, o Internacional ainda teve chance de marcar, mas desperdiçou as finalizações. O Fluminense ainda acertou novamente a trave com Sornoza, mas teve que sair de campo sem marcar no Maracanã.

Por:Gazeta Esportiva

