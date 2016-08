Internacional cede empate ao Sport no fim e entra na zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – O jejum de vitórias do Internacional no Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Neste domingo, o Colorado visitou o Sport, na Arena Pernambuco, e administrou a vitória até os 44 minutos do segundo tempo. A equipe gaúcha, no entanto, viu o Leão da Ilha arrancar um empate na raça e terminar o duelo com resultado de 1 a 1.

Com o resultado, o Colorado chegou ao 14ª jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro termina a 22ª rodada do torneio na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, com 24 pontos. Já o Leão da Ilha é o 12º colocado, com 27.

O Inter abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do meia Seijas, e teve boas chances para ampliar ainda na etapa inicial. No entanto, o Colorado não conseguiu converter em gol. O jogo voltou para a etapa final morno, mas extremamente aberto. Com isso, o Sport conseguiu aproveitar uma pressão no fim e chegar ao empate aos 44 minutos do segundo tempo, em gol de Vinícius Araújo.

Com a pausa do Campeonato Brasileiro em virtude dos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, as duas equipes voltam a jogar somente no dia 08 de setembro, uma quinta-feira. Às 19h30, o Sport visita o Corinthians, na Arena de Itaquera. Já às 21 horas é a vez do Internacional receber o Santos, no Beira-Rio.

O jogo – A partida teve início sem grandes emoções. No entanto, na primeira oportunidade do jogo, o Inter conseguiu abrir o placar. Aos sete minutos, Seijas recebeu cruzamento de William na área, cortou a marcação e foi derrubado por Paulo Roberto. O árbitro Grazianni Maciel Rocha viu infração no lance e marcou pênalti. O próprio meia venezuelano foi para a cobrança, aos oito, e deslocou o goleiro Magrão para balançar as redes.

Após o gol, o Colorado seguiu melhor na partida e quase ampliou aos 12 minutos. William fez belo lançamento no meio-campo e deixou Seijas cara a cara com Magrão na entrada da área. O meia venezuelano arriscou o chute, porém, o goleiro rubro-negro fechou bem o ângulo para evitar o segundo do Inter.

O duelo seguiu sem grandes chances e, mesmo atrás no placar, o Sport não conseguia pressionar em busca do empate. Com isso, foi o Inter que criou novamente uma oportunidade de perigo. Aos 23, Rithely se complicou em passe no meio-campo e viu Valdívia roubar a bola e puxar contra-ataque. O meia arrancou em direção a área e tocou para Seijas, que arriscou para o gol e finalizou muito perto da meta.

Aos poucos, o Leão da Ilha passou a sair mais para o jogo. Aos 24, após bola mal afastada dentro da área, Gabriel Xavier recebeu e chutou firme para defesa de Danilo Fernandes.

Logo na sequência, aos 30, a chance foi ainda mais clara. Edmílson roubou a bola de Rodrigo Dourado no meio-campo e arrancou em direção ao gol. O atacante chutou forte e obrigou Danilo Fernandes a tirar para o meio da área. No entanto, nenhum jogador do Sport chegou para completar o rebote.

Apesar da melhora, o Sport não conseguiu chegar ao empate e o jogo foi para o intervalo com vitória parcial do Colorado por 1 a 0.

O Leão da Ilha voltou para o segundo tempo com mais volume de jogo e teve boa chance para empatar aos oito minutos. Após lançamento para o ataque, Gabriel Xavier dividiu com Ceará e a bola acabou sobrando para Samuel Xavier. O lateral arriscou chute forte da entrada da área, mas mandou ao lado do gol.

O Inter respondeu aos 16 minutos. Ronaldo Alves errou recuo de bola para Magrão e Ariel ficou com a posse livre de marcação. O atacante argentino avançou, arriscou o chute, mas mandou fraco, possibilitando a defesa do goleiro do Sport.

Com o jogo aberto, foi a vez do Leão da Ilha assustar aos 24. Vinícius Araújo aproveitou bobeira dos volantes do Inter e chegou livre cara a cara com Danilo Fernandes. O atacante tentou encobrir o goleiro, mas errou o chute e mandou para fora.

Nos minutos finais, o Inter recuou e o Sport foi para o tudo ou nada no jogo, pressionando de forma desordenada. Mesmo assim, o Leão da Ilha conseguiu chegar a um empate heroico. Aos 44 minutos, após cobrança de falta, Mark González desviou para o meio da área. O atacante Vinícius Araújo apareceu para dominar e chutar firme para o gol para balançar as redes e decretar o resultado na Arena Pernambuco.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...