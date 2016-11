Internacional cede empate para a Ponte Preta e fica na zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Internacional permanece na zona de rebaixamento à Série B. Na noite desta quinta-feira, jogando no Beira-Rio, o time colorado conseguiu sair na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 diante da Ponte Preta.

Com o resultado, o Internacional chega aos 39 pontos ganhos, mesma fica apenas na 17ª colocação, já que perde do Vitória pelo número de gols marcados no torneio. A Ponte Preta, por sua vez, contabiliza 46 pontos e figura na 12ª colocação do campeonato nacional.

Pela 36ª rodada, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, a Ponte Preta enfrenta o Fluminense, no Estádio Moisés Lucarelli. Já o Inter pega o Corinthians às 20 horas de segunda-feira, em Itaquera. Nas últimas rodadas, o time gaúcho duela com Cruzeiro (casa) e Fluminense (fora).

O Internacional conseguiu inaugurar o marcador na noite desta quinta-feira logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Posicionado na intermediária, Valdívia acionou Anderson pelo lado esquerdo e correu para o meio da área para completar o cruzamento com sucesso.

Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta chegou ao gol de empate aos 11 minutos da etapa complementar. Em cobrança de escanteio pelo lado direito, Clayson colocou a bola na cabeça do zagueiro Antônio Carlos, que subiu livre para marcar.

A última oportunidade do Internacional saiu cinco minutos antes do final do tempo regulamentar. Vitinho cobrou escanteio pela direita e viu a defesa adversária afastar. Nico Lopez pegou o rebote na entrada da área e bateu firme para boa defesa de Aranha.

Com uma vitória sobre a Ponte Preta, o Internacional encerraria a rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os mais de 30 mil torcedores presentes empurraram o time colorado, enquanto a Ponte Preta ficou armada para o contra-ataque. O placar, no entanto, permaneceu inalterado.

