Internacional derrota América-MG e segue vivo na briga pelo título

O Internacional venceu nesta quinta o América-MG por 2 a 0 no Estádio Beira-Rio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a presença de D´Alessandro, suspenso, o Colorado não encontrou dificuldades de impor o seu futebol e definir o resultado no primeiro tempo. Os destaques ficaram por conta das atuações de Edenílson, Wellington Silva e Leandro Damião. Por outro lado, o Coelho está cada vez mais próximo de voltar a Série B.

Com o resultado, o Internacional segue em segundo lugar, com 65 pontos e mantém a diferença de cinco pontos para o líder Palmeiras. E o América está em penúltimo lugar, com 34 pontos.

Na próxima rodada o Internacional visita no domingo o Botafogo, às 17h00 (horário de Brasília), no Engenhão. No mesmo dia e horário o América-MG recebe o Santos no Independência.

Com o passar do tempo, o Internacional empurrou o América-MG para o seu campo de defesa. Aos 04, Edenílson cobrou escanteio em curva. João Ricardo quase errou a passada, mas conseguiu tocar na bola e ceder novo escanteio. Três minutos depois, Nico cruzou na cabeça de Damião. João Ricardo espalmou. No rebote, Edenílson chutou cruzado, mas a bola saiu.

Os donos da casa se mostram mais incisivos ofensivamente, porém pecam nas finalizações. Já o Coelho se fechou na defesa e tentou especular jogadas de contra-ataque.

Finalmente após tanto insistir, o Colorado chegou ao primeiro gol. Aos 23, Edenílson encontrou Leandro Damião na área, que chutou sem chances a João Ricardo. Esse tento marcado pelo centroavante o faz entrar no top 10 dos artilheiros do Inter na história, com 108 e igualou com Adãozinho. Por sua vez, os visitantes não ameaçam a meta de Lomba.

Dois lances polêmicos na sequência da partida. Aos 36, após escanteio cobrado por Gerson Magrão, a bola bateu em Cuesta e os jogadores do time mineiro pediram mão do argentino dentro da área. Logo na sequência, Edenílson arrancou e desabou no gramado após choque, pedindo pênalti, mas Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir. Uma penalidade claríssima não apitada pelo árbitro.

Correndo atrás do prejuízo, o América-MG começou a deixar espaços para as jogadas de velocidade do Inter. Aos 42, Nico recebeu e arriscou de fora da área. João Ricardo saltou e evitou o segundo gol Colorado. Que chance o Coelho perdeu para empatar o jogo. Aos 43, Gerson Magrão lançou Carlinhos, que cruzou para Rafael Moura, mas o He-Man não alcançou.

Numa jogada letal de contra-ataque os vermelhos ampliam o placar. Aos 45, Leandro Damião dá assistência para Edenílson e o volante tocou para o fundo da rede. O Colorado não encontrou dificuldades na etapa inicial e com naturalidade está derrotando o time mineiro. Nem mesmo com a estreia do técnico Givanildo de Oliveira, o América-MG não conseguiu mostrar um bom futebol.

O panorama do segundo tempo permanece com o Inter, dono das ações do jogo e mais próximo do terceiro gol. Enquanto os mineiros fazem força para reagir.

Em uma das suas raras vindas ao ataque, o Coelho assustou. Aos 09, Rafael Moura recebeu dentro da área e chutou forte. Marcelo Lomba tocou na bola, que ainda acertou o poste, mas não entrou. Apesar de ter mais a posse de bola, os mineiros esbarram em suas limitações técnicas.

Houve queda de rendimento do Internacional que procurou administrar o resultado. Já o Coelho não desistiu de tentar descontar o placar. Aos 27, Moledo cortou. No rápido contragolpe, Juninho vai a linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro. Rafael Moura furou constrangedoramente e Ademir chutou firme. Lomba defenderia, mas Moledo cortou, mandando para longe.

A equipe vermelha administrou o resultado, diminuiu o ritmo e recuou as suas linhas defensivas para o seu campo. E assim conseguiu o seu objetivo e atingiu importante triunfo para seguir vivo na briga pelo título. Com muito esforço e vontade, o Coelho bem que tentou reagir, mas sem nenhuma efetividade ofensiva.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...