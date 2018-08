Internacional derrota o Bahia e encosta no líder São Paulo

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/SCI/arquivo) – O Internacional venceu nesta quarta o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atuação segura e madura, o Colorado soube conter a pressão inicial dos baianos e se mostrou mais objetivo na chance que teve. O único gol foi marcado por Patrick. De quebra, os visitantes derrubaram a invencibilidade dos anfitriões de oito jogos sem perder.

Com o resultado, o Inter se consolida no segundo lugar com 41 pontos e diminui a diferença para o São Paulo. E o Bahia caiu para o 12º lugar com 22 pontos.

Na próxima rodada, o Bahia visita o Santos no sábado, às 16h(de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Internacional recebe no domingo o Palmeiras, às 16h(de Brasília), no Beira-Rio.

Impulsionado pela torcida, o Bahia tomou a iniciativa, enquanto o Inter se fechou na defesa e especulou jogadas de contra-ataque. Que baita chance o Colorado desperdiçou de abrir o placar. Aos 07, Patrick tentou avançar com a bola, mas Elton cortou e entregou para Camilo. O meia, livre, chutou no canto direito de Anderson, mas vai para fora. Cinco minutos depois foi a vez dos baianos assustarem a meta colorada após Léo cruzar da esquerda para Edigar Junio, que mandou rente ao travessão de Lomba.

A equipe baiana após um início de pressão não conseguiu se impor e com o passar do tempo, o Colorado começou a controlar as ações da partida. Aos 17, Zé Rafael recebeu na intermediária e avançou com a bola. O meia arriscou e a bola tirou tinta do travessão. Os gaúchos se aproveitaram de uma bobeira da defesa baiana e abriram o placar. Aos 22, Edenílson lançou Rossi. O atacante girou e cruzou para Patrick, que aproveitou a saída errada de Anderson e apenas mandou para o fundo das redes.

Os donos da casa se soltaram para frente na busca do gol de empate. Aos 28, Vinícius cobrou falta na cabeça de Gilberto. A bola não pegou em cheio e saiu ao lado da trave de Lomba. O Bahia começou a explorar as jogadas de bola aérea, já que encontrou dificuldades de penetrar na defesa vermelha. Por sua vez, os visitantes ficaram no seu campo e buscaram jogadas de velocidade principalmente com Rossi. O meia Zé Rafael foi o jogador mais acionado durante o jogo e levou perigo ao sistema defensivo vermelho.

Com os mandantes se soltando para frente, surgiu os espaços para o contra-ataque do Inter. Aos 43, Edenílson encontrou Iago livre, que avançou. O lateral chutou, mas Anderson defendeu.

Durante a etapa inicial, o Bahia teve mais posse de bola, mas sem nenhuma profundidade. Entretanto, o Inter foi mais objetivo e criou as melhores oportunidades da partida.

No segundo tempo, o cenário não se modificou os comandados de Enderson Moreira foram para cima e encontraram do outro lado uma equipe bem organizada na defesa. Aos 05, Camilo cobrou falta na cabeça de Dourado, que mandou para baixo. Atento, Anderson evitou o segundo gol do Inter.

O time gaúcho demonstrou muita maturidade no jogo e controlou bem o ímpeto dos baianos. Foram infrutíferas as tentativas do Bahia em bolas pelo alto. Aos 16, Léo recebeu dentro da área e soltou a bomba. Lomba faz grande defesa e evitou o empate da equipe baiana.

Após tanto insistir, o Bahia criou uma grande chance de empatar o jogo. Aos 21, Régis recebeu na esquerda e mandou na cabeça de Gilberto, que mandou para fora. Os anfitriões tocaram a bola de um lado para outro buscando um espaço, mas esbarraram no paredão defensivo vermelho.

Mesmo com esforço e determinação, o Bahia parou nas suas limitações e na qualidade do Internacional. Aos 36, Aos trancos e barrancos, o Bahia invadiu a área. Após Zeca chutar a bola nas costas de Zé Rafael, Léo ficou com a sobra e chutou forte, mas mandou para fora.

Nos minutos finais, o Colorado tratou de administrar o resultado e conseguiu segurar a bola lá na frente para trazer o triunfo de Salvador.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...