Internacional derrota o Vasco e entra no G4 do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)- O Internacional segue embalado no Campeonato Brasileiro. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, a equipe gaúcha derrotou o Vasco por 3 a 1 e assumiu a quarta colocação com 22 pontos ganhos. O Vasco segue com 15 pontos ganhos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. Os gols foram marcados por Nico López, Patrick e Victor Cuesta para o Colorado, descontando Andrey para o Vasco.

A vitória foi merecida porque o Internacional foi sempre mais objetivo do que o adversário. E procurou o gol desde os primeiros minutos do jogo, ao contrário do seu adversário. O Vasco entrou em campo com uma formação muito defensiva e só tentou mudar a forma de jogar quando estava perdendo por dois gols de diferença.

O jogo – Embalado pelos últimos resultados, o Inter começou a partida no ataque.empurrando o Vasco para sua linha de defesa. O time carioca, escalado com três volantes, parecia mais preocupado em bloquear os avanços do adversário.

Aos dez minutos, o time da casa marcou o primeiro gol. Depois de tabelar com Lucca, Patrick serviu Nico López que bateu sem dar chances para Fernando Miguel.

Quatro minutos depois, o Colorado quase ampliou. Fernando Damião foi rebater a bola e acabou bloqueado por Leandro Damião, em lance de grande perigo para o gol cruz-maltino, mas a bola saiu.

O time da casa continuava melhor e, aos 24 minutos, a torcida gaúcha pediu a marcação de pênalti quando Leandro Damião caiu na área após dividida com Luiz Gustavo, mas a arbitragem nada marcou.

Mesmo dominado e perdendo o jogo, o time dirigido por Jorginho mantinha a sua postura com três volantes quase não chegavam na intermediária do adversário.

Só aos 27 minutos é que o Vasco chegou na área em cobrança de falta executada por Andrey. Marcelo Lomba defendeu sem dificuldades.

Aos 30 minutos, o Inter teve chances de ampliar o marcador. Nico López fez bom lançamento para Pottker que chutou com muito perigo para o gol defendido por Fernando Miguel, mas a bola saiu.

A equipe comandada por Jorginho tentou assumir uma postura mais ofensiva, mas com apenas Rios na frente, ficava difícil penetrar na zaga colorada.

Aos 42 minutos, Pikachu se jogou na entrada da área gaúcha e o árbitro marcou falta. O próprio Pikachu bateu e Marcelo Lomba defendeu parcialmente. A zaga aliviou o perigo.

O Inter ampliou aos 44 minutos. Após cobrança de escanteio, Damião escorou e Patrick completou para as redes.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Nico López cruzou fechado e a bola bateu no travessão. Como o Vasco nao conseguia encontrar espaços no ataque, o técnico Jorginho trocou o volante Bruno Cosendey por Ramon. O time carioca subiu de produção e, aos 20 minutos, a equipe carioca marcou o primeiro gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Andrey que bateu forte. A bola bateu no goleiro Marcelo Lomba, tocou na trave e entrou.

Logo depois, Leandro Damião desperdiçou a chance de marcar ao invadir a área e chutar rasteiro, mas o goleiro Fernando Miguel defendeu com os pés.

Quando o Vasco começou a se animar e buscar o gol do empate, o Inter anotou o terceiro gol aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio. Moledo desviou e Victor Cuesta cabeceou sem dar chances de defesa para Fernando Miguel.

O time de São Januário esfriou depois de sofrer o terceiro gol e o Inter poderia ter chegado ao quarto gol aos 35 minutos quando Nico López penetrou na área pela direita, mas chutou fraco, facilitando a defesa de Fernando Miguel. Logo depois, Luiz Gustavo falhou na saída de bola e Lucca lançou Iago que entrou livre mas acertou a rede, pelo lado de fora. O Vasco ainda criou uma chance com Caio Monteiro, mas Moledo salvou quando a bola já tinha passado por Marcelo Lomba.

Aos 44 minutos, Camilo fez ótimo lançamento para Nico López. O atacante uruguaio passou por Fernando Miguel, mas acabou concluindo na trave, desperdiçando a chance de marcar o quarto gol.

