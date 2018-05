Internacional e Chapecoense fecham a 6ª rodada do Brasileiro

Colorado tenta deixar Z-4

Com o fim dos principais campeonatos nacionais da Europa, a rodada desta segunda terá apenas um jogo de destaque: Internacional x Chapecoense.

O Colorado luta por recuperação. Com um jogo a menos e cinco pontos na tabela, a equipe gaúcha está na 17ª posição, na zona de rabaixamento.

Já a Chape, com seis pontos, está n 15ª posição, mas a vitória pode levar os catarineses para 8º.

Com a vitória sbre o Cruzeiro no fim de semana, o Atlético-MG assumiu a liderança do Brasileirão, com 13 pontos. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e América-MG fecham o G-6.

