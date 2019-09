Internacional elimina o Cruzeiro e faz final da Copa do Brasil com Athlético

Por:Lance (foto: Ricardo Duarte/assessoria/arquivo)-/04/09/2019 22:37 – O Internacional é o segundo finalista da Copa do Brasil 2019. O time gaúcho venceu com facilidade do Cruzeiro por 3 a 0, gols de Guerrero, duas vezes, e Edenílson, encerrando o sonho azul de chegar à terceira final da competição mata-mata.

A equipe do Sul do Brasil irá encarar o Athletico-PR, que eliminou o maior rival do colorado, Grêmio. Os mandos de campo da final, que se inicia na próxima semana, será decidido nesta quinta-feira, em sorteio na CBF. Será uma decisão inédita na história do torneio.

Ao Cruzeiro, resta o Brasileiro, onde terá de fugir da briga contra o rebaixamento após fazer uma de suas piores partidas no ano, com erros dentro de campo, da equipe, e na forma de mexer e posicionar os atletas de Rogério Ceni, que custaram caro ao time celeste.

Começo bom, mas chances perdidas

O time mineiro teve bom início de partida e chegou a ameaçar o gol do colorado em pelo menos três oportunidades. Mas, a pontaria não foi boa o suficiente para sair do primeiro tempo com um gol na frente do Internacional. O castigo viria ainda na primeira etapa.

A defesa do Cruzeiro permitiu que o Inter trabalhasse a bola próxima à sua área, em seguida sobrou para D´Alessandro, que cruzou entre os zagueiros celestes para Guerrero abrir o placar. O caminho da classificação gaúcha estava aberto.

Erro de Rogério Ceni na mexida

Logo no início do segundo tempo, Dedé sentiu um problema muscular e não pôde retornar para a etapa final de jogo. Ao invés de colocar um jogador da posição Rogério Ceni , Léo estava no banco de reservas, o treinador da Raposa optou por Ariel Cabral no meio de campo, recuando Henrique para a zaga.

O resultado foi muito ruim, pois o ataque colorado levava vantagem em quase todas as jogadas, já que o veterano volante não mostrou muito cacoete na posição de zagueiro.

Apatia em campo

O segundo tempo do Cruzeiro foi fraco, sem força ofensiva, frágil na defesa, o que obrigou Ceni a tentar recompor o meio de campo com a entrada de Éderson. Fred entrou no lugar de Pedro Rocha, mas pouco pode fazer com o isolamento na grande área colorada.

Paolo Guerrero, o nome do jogo, se “vinga” da Raposa

Em 2017, quando ainda jogava pelo Flamengo, o peruano Guerrero viu o título da Copa do Brasil escapar justamente para o Cruzeiro, em disputa de pênaltis. Naquela ocasião, o atacante teve uma chance de dar o caneco ao Fla, mas a bola não entrou.

Em novo encontro com o time mineiro, Guerrero foi à forra, marcando os dois gols colorados, com o segundo sendo uma pintura, mostrando que ainda é um grande centroavantes do futebol brasileiro, tendo a chance de dar o título da Copa do Brasil para o Inter depois de 27 anos.

Terceira derrota em 2019

O Cruzeiro não teve sorte com o Internacional nesta temporada. Em três encontros, todos com vitória gaúcha. Dois triunfos na Copa do Brasil e um no Brasileiro.

Fim de papo. Inter na final da Copa do Brasil

Edenílson saiu na cara do gol de Fábio e com um belo toque de cobertura, enterrou de vez qualquer chance azul de seguir na competição mata-mata. O gol do volante simbolizou o nível de jogo apresentado pela Raposa: muito abaixo do que se esperava para uma decisão deste porte.

Próximos compromissos

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, contra o Grêmio, domingo, 8 de setembro, às 11h, no Independência. O Colorado vai receber o São Paulo no sábado, 7 de setembro, às 19h. no Beira-Rio.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...