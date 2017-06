Internacional empata com o Santa Cruz e fica fora do G4 na Série B

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria) – O Internacional protagonizou um jogo de fraco nível técnico com o Santa Cruz na tarde deste sábado, no Arruda, e não passou de um empate por 0 a 0. Foi a segunda igualdade fora de casa consecutiva da equipe dirigida por Guto Ferreira, que havia ficado no 1 a 1 com o América-MG na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O período sem ganhar deixou o Inter fora da zona de acesso para a primeira divisão nacional. Está na quinta posição, somando os mesmos 13 pontos ganhos do próprio Santa Cruz, que leva vantagem no número de vitórias e é o quarto colocado.

Os dois times terão pouco tempo para se preparar para a próxima rodada. Já na terça-feira, o Inter receberá o Paraná no Beira-Rio, enquanto o Santa visitará o América-MG no Independência.

O jogo – Santa Cruz e Internacional tinha um oponente a mais no Arruda – o gramado, castigado também pelas chuvas. Com as péssimas condições de partida, os dois times sofreram para criar jogadas de perigo desde os primeiros minutos.

O Santa Cruz ao menos contava com o apoio de sua torcida, presente em bom número nas arquibancadas. Empurrado para a frente pelo público, o time de Adriano Teixeira conseguiu levar preocupação ao goleiro Danilo Fernandes no final do primeiro tempo.

Aos 26 minutos, Elicarlos desviou a bola em cobrança de escanteio de Thiago Primão e obrigou Danilo a se esticar para salvar o Inter. Depois, aos 33, Bruno Paulo, atacante que está emprestado pelo Corinthians, foi acionado na ponta esquerda, invadiu a área, clareou e concluiu cruzado, para fora.

O Inter também colaborou com a melhora do Santa. Já aos 36, Klaus errou feio na inversão de jogo e entregou a bola de presente para Halef Pitbull, que acabou desarmado por Ernando. Pouco depois, o mesmo atacante teve nova chance de finalizar e parou em defesa de Danilo Fernandes.

Com o cenário adverso, o Inter ainda retornou para o segundo tempo com uma baixa. Ernando, lesionado, precisou ser substituído por Léo Ortiz, punido com o cartão amarelo logo em sua primeira participação na partida.

A chuva apertou no Recife àquela altura, e Guto Ferreira resolveu mexer também no pouco criativo ataque do Inter, que tinha Carlos como desfalque de última hora. Diego ocupou a vaga do uruguaio Nico López. Mais tarde, Juan foi a campo no lugar de Eduardo Sasha.

No Santa, Adriano Teixeira trocou o cansado Léo Lima por Augusto e André Luís por Kelvy. O seu time, no entanto, parecia não ter forças para resgatar os lampejos de bom futebol da etapa inicial.

O que não mudou mesmo foi o placar. Nos minutos finais, a partida voltou a ficar bastante monótona, como havia sido na maior parte do tempo, sem chances de gol para Santa Cruz e Internacional.

