Internacional empata com Oeste e garante retorno para a Série A do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo) – O Internacional está de volta à elite do futebol brasileiro. Em jogo monótono realizado nesta terça-feira, o time gaúcho segurou um empate sem gols contra o Oeste, na Arena Barueri (SP), e garantiu matematicamente o retorno para a Série A. O colorado é o segundo clube a subir para a Primeira Divisão, já que no fim de semana passado, o América-MG também garantiu o retorno.

Faltando duas rodadas para o término da Segunda Divisão, o Inter alcançou 65 pontos, segue sendo vice-líder na classificação e não tem mais como ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Londrina. O time de Barueri chegou aos 58 pontos e depende de resultados paralelos para seguir sonhando com o acesso para a Série A.

O técnico interino Odair Hellmann teve muitos desfalques para o duelo. O meia D’Alessandro cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o centroavante Leandro Damião e o zagueiro Danilo Silva sentiram desconforto muscular e foram ausências. Com isso, o treinador escalou o William Pottker como o atacante de referência e colocou o chileno Felipe Gutiérrez e o meia Camilo no meio de campo. Na defesa, os jovens Léo Ortiz e Thales formaram a dupla de zaga. No Oeste, o volante Betinho, lesionado, deu lugar para o zagueiro André Vinicius atuar improvisado na posição. Por opção técnica, Gabriel Vasconcelos ficou no banco para a entrada de Velicka.

O Internacional iniciou o confronto com o uniforme todo na cor branca e o Oeste com o clássico vestimento, camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra.

A partida começou com o time visitante dominando as principais ações. Como o empate servia para o time gaúcho, os jogadores tocavam bastante a bola e faziam ela circular pelo gramado. Quando a equipe mandante recuperava a redonda não conseguia encontrar espaços para criar boas infiltrações na marcação colorada.

As duas equipes criavam poucas oportunidades e quando tinham chances não conseguiam concluir a gol. Em boa oportunidade, aos 20 minutos, o Oeste chegou após o cruzamento de um escanteio na segunda trave, mas no momento da finalização, o atacante Eduardo Sasha bloqueou o jogador e a bola saiu para escanteio novamente.

Aos 25 minutos, o atacante colorado William Pottker recebeu pela direita e, muito marcado, conseguiu passar por um marcador para concluir forte de fora da área. A redonda passou à esquerda de defesa do goleiro Rodolfo.

O duelo era bem monótono, com o Inter errando muitos passes e cadenciando o jogo, enquanto o Oeste apostava nos lançamentos longos, visando principalmente o artilheiro Mazinho.

O melhor momento da primeira etapa ocorreu aos 42 minutos. No lance, o lateral-esquerdo William Cordeiro recebeu um lançamento na esquerda de ataque, carregou até perto da área e com o pé direito finalizou muito forte rasteiro. O goleiro Danilo Fernandes conseguiu fazer a defesa.

SEGUNDO TEMPO

O Oeste retornou com mudanças na equipe para a segunda etapa do jogo. O técnico Roberto Cavalo tirou o zagueiro improvisado no meio, André Vinicius, e colocou o volante Lídio. O Internacional retornou do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo.

Assim, como na primeira etapa, a partida seguiu fria, sem oportunidades claras de gol. O Internacional tocava bastante a redonda, mantinha a posse de bola e segurava o empate, que garantia o acesso para a Série A. Já o Oeste seguia apostando nos lançamentos para o ataque.

Aos 23 minutos, o volante Edenílson recebeu a bola no meio de campo, carregou até perto da área e disparar uma forte chute. O goleiro Rodolfo fez boa defesa, espalmando a redonda para longe.

Após trapalhada da defesa colorado, o artilheiro Mazinho ficou com a bola na ponta direita da grande área, mas o atacante não soube aproveitar a oportunidade e bateu muito mal na redonda.

No último lance da partida, em contra-ataque, o atacante Carlos desperdiçou a chance de fazer o único gol do jogo, mas mandou para fora.

As duas equipes retornam a campo na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 17h (de Brasília), o Internacional visita o Goiás no estádio Serra Dourado, em Goiânia (GO). Um pouco mais tarde, às 17h30 (de Brasília), o Oeste encara o ABC, no estádio Frasqueirão, Natal (RN).

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...