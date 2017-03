Internacional faz 4 a 1 no Sampaio na Copa do Brasil e encaminha vaga

Com extrema facilidade e até mesmo em ritmo de jogo-treino, o Internacional praticamente garantiu sua presença na quarta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. No estádio Castelão, no Maranhão, a equipe de Antonio Carlos Zago fez 4 a 1 no Sampaio Corrêa e só não chegou a um placar ainda mais elástico graças ao goleiro Jean, principal destaque do Tricolor.

Dessa forma, na próxima quartas, de novo às 21h45 (horário de Brasília), mas no Beira-Rio, o Colorado garantirá sua classificação mesmo que perca por 2 a 0. Vale lembrar que os confrontos na próxima fase serão conhecidos por meio de um novo sorteio.

A partida tinha tudo para ser um duelo complicado e com poucos lances vistosos diante da tempestade que caiu no estádio assim que o árbitro deu início ao confronto entre duas equipes que, apesar de toda a tradição, tiveram de conviver com rebaixamentos no final do ano passado. O Inter caiu para a Série B e o Sampaio Corrêa terá de disputar a Série C em 2017.

O jogo começou a ficar mais fácil para os visitantes depois que Paulão deixou a zaga para se aventurar no ataque. Aos 34, o zagueiro aproveitou rebote do goleiro Jean para abrir o placar. Assim, o Inter foi para o intervalo em vantagem.

No retorno dos times ao gramado, não demorou muito para Nico López ampliar. O atacante uruguaio recebeu lançamento de D’Alessandro, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio aos quatro minutos.

O time da casa chegou a ameaçar uma reação aos 11 em linda cobrança de falta de Daniel Barros. Danilo Fernandes ficou estático no gol. Mas, ficou nisso. Em seguida o Inter massacrou.

Em dois minutos, aos 18 e aos 20, Brenner definiu a goleada. Primeiro o centroavante aproveitou desvio em cobrança de escanteio para completar para as redes. Na sequência, escorou cruzamento de Nico López.

Com o jogo definido, o Internacional de Porto Alegre diminuiu o ritmo, passou a se poupar e até apresentou um nível de desgaste acima do normal. Por outro lado, em nenhum momento o Sampaio Corrêa mostrou força psicológica ou técnica para incomodar o adversário.

