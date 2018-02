Internacional fica no 0 a 0 no gauchão com destaque para Marcelo Lomba

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo) – O Internacional visitou o São Luiz neste domingo, no estádio do Vale, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Precisando da vitória para se isolar na liderança do Estadual, a equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann sofreu no primeiro tempo, quando o goleiro Marcelo Lomba fez excelentes defesas para evitar que os rivais saíssem na frente, melhorou na etapa complementar, porém, não conseguiu sair do 0 a 0 com o rival de Ijuí.

Mesmo com o empate, o Internacional assumiu a ponta da tabela de maneira provisória pelo fato de já ter disputado a décima rodada do Gauchão. Com os mesmo número de pontos do Brasil de Pelotas (17), o Colorado pode ser ultrapassado pelo Xavante caso o rival vença o Novo Hamburgo, na próxima sexta-feira, fora de casa.

O jogo – Quem pensava que o Internacional não teria dificuldades para dominar a partida deste domingo se enganou. Logo aos seis minutos o São Luiz mostrou a que veio com Michel, que saiu na cara do gol, porém, Marcelo Lomba, mesmo já caído, conseguiu bloquear o arremate do atacante rival, que perdeu uma ótima oportunidade para abrir o placar.

Quatro minutos depois os donos da casa voltaram a assustar os colorados. Maicon fez cruzamento rasteiro, o goleiro do Inter interceptou o passe, mas, na sobra, o ataque do São Luiz conseguiu finalizar de carrinho, tirando tinta da trave esquerda de Marcelo Lomba, que só acompanhou a bola sair pela linha de fundo.

Embora o Inter tenha carimbado o travessão do São Luiz aos 14 minutos, em cruzamento errado de Wellington Silva, foram os donos da casa que seguiram mais próximos do gol. Aos 19, Maicon cruzou na medida para Michel, que cabeceou em direção ao chão, como manda a cartilha do bom artilheiro, entretanto, Marcelo Lomba novamente foi muito bem, fazendo outra defesa difícil.

No segundo tempo o Internacional voltou a campo com uma postura mais agressiva. Aos quatro minutos Marcinho recebeu na esquerda, invadiu a área e, ao driblar o marcador, acabou derrubado. Os jogadores colorados prontamente pediram pênalti, no entanto, o árbitro da partida mandou o jogo seguir.

O São Luiz, por mais que tenha caído no segundo tempo, seguiu esbarrando em Marcelo Lomba. Aos 23 minutos, o goleiro colorado voltou a frustrar os planos dos donos da casa ao defender a cabeçada de Henrique na pequena área. Como resposta, a equipe de Odair Hellmann esteve muito próxima de comemorar o gol aos 28, quando Roger desviou o cruzamento de Nico López, mas mandou para fora.

Antes do apito final, Henrique e, posteriormente, Tairone, ambos do São Luiz, ainda foram expulsos, deixando o caminho mais livre para o Internacional garantir o triunfo, contudo, nem a vantagem numérica em campo fez com que o Colorado pudesse balançar as redes.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...