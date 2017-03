Internacional goleia Sampaio e se classifica na Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo) – O Internacional passou com facilidade pela terceira fase da Copa do Brasil. Após golear o Sampaio Corrêa por 4 a 1 no jogo de ida, a equipe gaúcha se deu ao luxo de poupar jogadores, e ainda assim, ganhar por 3 a 0 ao rever o adversário na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio.

Classificado, o Inter agora aguarda sorteio para saber qual adversário terá pela frente na próxima etapa do torneio nacional de mata-mata. No Campeonato Gaúcho, o adversário de sábado será o São Paulo-RS, outra vez no Beira-Rio.

O jogo – Apesar do rodízio promovido pelo técnico Antônio Carlos Zago, o Inter conseguiu controlar o ímpeto do Sampaio Corrêa nos minutos iniciais de partida. Do outro lado, o técnico Francisco Diá reconhecia que o seu time atravessa um momento ruim e apegava-se a uma “energia positiva” para surpreender.

O Inter foi mais enérgico. Criando algumas boas oportunidades e com mais posse de bola do que os visitantes, abriu o placar aos 41 minutos, quando Carlos aproveitou cruzamento da direita de Fabinho e cabeceou para dentro.

Mesmo com larga vantagem no confronto, Seijas foi para o vestiário e cobrou melhora do Inter no segundo tempo. Ele não pôde, contudo, contribuir com a evolução. Foi substituído pelo ídolo D’Alessandro, atuando como volante.

Àquela altura, o desanimado Sampaio Corrêa já não era um oponente dos mais duros. Com mais duas mudanças – Neris acusou lesão e cedeu lugar a Valdemir, e Gustavo Ferrareis ficou com a vaga de Valdívia –, o Inter conseguiu construir mais um placar elástico.

Aos 23 minutos, Iago fez ótimo lançamento para Carlos, que completou com categoria na saída do goleiro Jean para anotar o seu segundo gol na partida. O terceiro do Inter foi de D’Alessandro. Aos 29, o meia argentino cobrou falta com perfeição para sacramentar a classificação colorada.

Com 3 a 0 no placar, os minutos finais de jogo foram reservados para o Internacional administrar o resultado positivo diante de sua torcida.

