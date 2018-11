Internacional perde para o Atlético-MG no fim e vê título distante

Na noite desta quarta-feira, o Internacional foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dois tempos distintos, o Colorado não jogou bem no primeiro e viu o Galo pular a frente do placar. Mas na etapa final os vermelhos cresceram e chegaram ao empate, porém, nos acréscimos, os visitantes conseguiram o triunfo. Os gols foram marcados por Cazares e Terans para os mineiros, enquanto D’Alessandro fez para o Inter. Esse revés fez os gaúchos perderem a invencibilidade em seus domínios.

Com 65 pontos, o Internacional se mantém em terceiro lugar. E o Atlético-MG segue em sexto lugar com 56 pontos e praticamente garantiu presença na pré-Libertadores.

Na próxima rodada, o Internacional recebe no domingo o Fluminense, às 19h(de Brasília), no Beira-Rio. Já o Atlético-MG visita no sábado o Santos, às 20h(de Brasília), na Vila Belmiro.

A partida teve um começo muito estudado por parte das duas equipes. O Colorado avançou a marcação e tentou empurrar o Galo para o seu campo de defesa. Aos 16, Patrick recebeu uma boa bola pela esquerda, puxou para o meio e tentou bonita finalização, buscando o ângulo do gol de Victor. A bola subiu demais e saiu pela linha de fundo. Por sua vez, os mineiros encontraram dificuldades na transição ofensiva.

Mesmo que tenha mais posse de bola, o Internacional não conseguia realizar jogadas de infiltração e teve pouco poder de penetração na área. As tentativas dos visitantes ocorreram através de chutes de longe e bola aérea. A movimentação promovida no meio-campo entre Chará e Cazares começou a confundir a marcação dos donos da casa.

Após os 30 minutos, o Galo ficou mais com a bola e levou perigo a meta vermelha. Enquanto o Internacional não soube se impor e sequer chegou com qualidade ao ataque.

Mostrando um futebol mais objetivo, o Atlético-MG foi premiado e pulou na frente do placar. Aos 42, Adilson recuperou a bola na defesa e tocou para Chará. Ele viu o avanço de Cazares pela esquerda e deu o passe. O equatoriano carregou a bola e teve a opção de cruzar para Ricardo Oliveira, mas arriscou o chute e fez o gol. Quatro minutos depois, quase os mineiros ampliaram, Cazares avançou pelo meio e tocou para Luan, pela direita. Ele tentou a finalização, mas o chute saiu torto, direto pra fora.

Depois de um início de jogo com mais iniciativa, o Colorado sucumbiu e permitiu um crescimento de produção do Atlético-MG. Assim, os mineiros acabaram se impondo e no contra-ataque abriram o placar.

Sem alterações no segundo tempo, o Internacional buscou a reação. Aos 10, D’Alessandro arriscou chute direto, mas Victor fez a defesa segura. Um minuto após, D’Alessandro cobrou o escanteio, Emerson Santos subiu bem e conseguiu o desvio de cabeça. A bola passou muito perto do gol de Victor, mas saiu pela linha de fundo.

A equipe vermelha se mostrou mais incisivo no ataque e dava trabalho aos defensores do Galo. Aos 16, Camilo cobrou o escanteio, a bola foi desviada na primeira trave e parou em Patric, na segunda trave. O lateral do Galo praticamente dominou para Damião, que, embaixo da trave, chutou por cima.

Os mineiros recuaram as suas linhas e especularam uma jogada de velocidade. Já o Colorado foi com tudo na tentativa do empate. Em dois lances seguidos quase o Galo liquidou o jogo. Aos 30, Cazares viu Marcelo Lomba adiantado e tentou um golaço do meio-campo. A bola passou perto, mas saiu pela linha de fundo. Cazares viu Marcelo Lomba adiantado e tentou um golaço do meio-campo. A bola passou perto, mas saiu pela linha de fundo. Aos 31, Patric viu o avanço de Cazares, pelo meio. Ele dominou e finalizou. A bola passou muito perto da trave, mas saiu.

De tanto insistir, o Colorado finalmente chegou à igualdade. Aos 35, o Inter chegou muito bem pela esquerda, com Rossi. Ele passou por Emerson e cruzou para Damião. O centroavante armou o chute, mas foi empurrado por Maidana. Penalidade clara apitada pelo árbitro. Aos 37, D´Alessandro bateu bem, no canto direito de Victor, que caiu para o outro lado e nada pôde fazer.

Na sequência, o Inter perdeu um gol inacreditável. Aos 41, Camilo cruzou na área, Leonardo Silva cortou errado, e a bola ficou no jeito para Leandro Damião marcar. Ele chutou por cima. Valeu a velha máxima quem não fez leva. Aos 47, Cazares aproveitou mais um contra-ataque, avançou pela direita, levantou a cabeça e viu a movimentação de David Terans na área. O cruzamento foi perfeito, e Terans só desviou para marcar. Aos 49, Lucas Cândido dominou perto da área e chutou muito forte. A bola explodiu no travessão.

A etapa final foi eletrizante com o Internacional melhorando o seu rendimento e atingindo o empate, mas nos acréscimos acabou perdendo terreno e permitiu a derrota. O grande destaque ficou pela atuação de Cazares, que comandou o meio-campo do Galo.

