Internacional perde para o Juventude com pênalti polêmico

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O Internacional segue sem empolgar seu torcedor no Campeonato Gaúcho em 2017. Neste domingo, o Colorado perdeu do Juventude no estádio Alfredo Jaconi por 1 a 0, com um pênalti polêmico convertido por Tadeu, aos 52 minutos do segundo tempo. O resultado faz o Inter deixar o grupo de oito times que avançam à próxima fase do Gauchão.

O Juventude entrou disposto a abrir o placar logo no início da partida, mas o time de Gilmar Dal Pozzo não caprichou na finalização. A melhor oportunidade de gol aconteceu aos 38 minutos, quando o Juventude acertou a trave. Após cobrança de falta de Caprini, Danilo Fernandes saiu errado do gol e a bola ficou com Cain, que acertou o poste.

Em seguida, o Colorado se acalmou e equilibrou as ações. Brenner cabeceou duas vezes e levou perigo, mas mandou para fora. Pouco depois, Roberson obrigou Douglas Silva a fazer grande defesa. Mas o ímpeto colorado terminou quando o volante Charles foi expulso, aos 12 minutos do segundo tempo.

O placar já parecia definido, mas aos 47 minutos, após confusão na área, Junio bateu com a mão na bola após cabeceio de Fahel e o árbitro Diego Real anotou o pênalti. Depois de cinco minutos de reclamação, Tadeu deslocou Danilo Fernandes e fez o único gol do jogo, já com 52 jogados.

Com o resultado, o Internacional ficou nos sete pontos ganhos e é nono colocado, posição que não garante uma vaga na próxima fase do Gaúcho. Neste domingo, porém, a situação pode ficar ainda pior, já que o Passo Fundo recebe o São José e, em caso de triunfo dos mandantes, o time vai aos sete pontos e pode ultrapassar o Colorado nos critérios de desempate.

Apesar da derrota, a principal atração do Inter nesta tarde ficou por conta do retorno do lateral William. Improvisado no lado esquerdo, o ala estava afastado por não acertar a renovação de contrato com o Colorado, que acabou realmente não acontecendo. Assim, é uma questão de meses até que o jogador se transfira para o Wolfsburg, da Alemanha.

Se a partida foi positiva para William, que voltou a jogar pelo Internacional, o jogo não foi bom para o atacante Brenner, revelado no Juventude. Com nove gols em sete confrontos, o garoto saiu de campo sem balançar as redes pela primeira vez desde que chegou ao Colorado.

Não foi apenas Brenner que reencontrou ex-clube. Antônio Carlos Zago fez sua primeira partida no comando técnico do Inter depois de deixar o Juventude. Fora das quatro linhas, outra novidade foi o zagueiro Vitor Cuesta, que ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas foi a Caxias para acompanhar a partida.

