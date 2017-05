Internacional perde para o Paysandu pela segundona

Fonte: Gazeta Esportiva – O Internacional conheceu na tarde deste sábado a primeira derrota no Campeonato Brasileiro Série B. O time gaúcho perdeu para o Paysandu pelo placar de 1 a 0 no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. O único gol da partida foi marcado por Fernando Gabriel.

Com o resultado, o colorado permanece com quatro pontos, fora do G-4. Já, o Papão assume a liderança do torneio, com sete pontos, e mantém a invencibilidade na competição, sem levar gols.

O técnico Antônio Carlos Zago manteve a formação com três atacantes, que empatou em 1 a 1 o último jogo contra o ABC-RN, no Beira-Rio, pela 2ª rodada da Série B. O comandante colorado promoveu a re-estreia de Danilo Silva, atuando pela lateral direita.

O treinador esperava contar com a volta do goleiro titular Danilo Fernandes, mas o arqueiro colorado sentiu dores e Daniel iniciou a partida como titular. Outro retorno seria do lateral esquerdo Carlinhos, contudo o jogador teve uma indisposição estomacal e Uendel, que seria poupado, permaneceu na posição.

