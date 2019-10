Internacional vence Bahia e ultrapassa Corinthians no Brasileirão

Zé Ricardo estreou com o pé direito do Internacional. Neste sábado, o Colorado foi ao Fonte Nova e derrotou o Bahia por 3 a 2. Paolo Guerrero, duas vezes, e Guilherme Parede fizeram para os visitantes, enquanto Artur e Juninho marcaram para o Esquadrão. O resultado colocou os gaúchos à frente do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Inter foi a 45 pontos, na quinta colocação. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Athletico Paranaense, na quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Enquanto isso, o Bahia permaneceu na oitava posição, com 41 pontos. O próximo compromisso do time é contra o Santos, na Vila Belmiro, na quinta-feira.

O jogo – O Inter começou melhor na Fonte Nova. Heitor bateu escanteio pela direita e Cuesta subiu mais alto do que a zaga do Bahia para cabecear. A bola bateu nas duas traves e não entrou. O Colorado manteve a pressão e chegou com Wellington Silva, que arriscou de fora da área e obrigou Douglas a espalmar para escanteio.

A próxima chance do Inter foi com Neílton. O atacante recebeu de Wellington Silva, arriscou de fora de área e a bola saiu por cima do travessão. Na sequência, Guerrero aproveitou lançamento de Fuchs, passou por Lucas Fonseca e finalizou forte, exigindo boa defesa de Douglas. A única chance do Bahia dos 45 minutos iniciais foi em cruzamento na área. Marco Antônio levantou e Juninho testou rente à trave esquerda.

Melhor na primeira metade do jogo, o Inter voltou avassalador na etapa complementar. Aos três minutos, Parede acionou Guerrero, que finaliza de primeira, cruzado, no canto direito, para abrir o placar na Fonte Nova. Logo na sequência, Nino Paraíba recuou de maneira incorreta, Parede roubou, passou por Douglas e rolou para o gol vazio. 2 a 0 para o Colorado.

Com a desvantagem no placar, o Bahia lançou-se ao ataque. Gilberto aproveitou saída de bola errada do Inter, tirou do Marcelo Lomba, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 25 minutos, Gregore encontrou Artur pela direita, que trouxe para dentro e bateu rasteiro. A bola, tocou na trave, bateu em Lomba e morreu nas redes.

Animado em busca do empate, o Bahia tomou um balde de água fria logo em seguida. Edenílson recuperou a bola na intermediária e lançou para Guerrero. O peruano dominou, trouxe para dentro e bateu cruzado, com categoria, para marcar o terceiro do Colorado.

O Bahia não abriu mão de buscar o resultado e conseguiu diminuir aos 41 minutos. Após bola levantada na área, Cuesta escorou de cabeça e a bola sobrou para Juninho, que pegou de primeira, mandando no canto direito de Lomba. Golaço do zagueiro.

Por: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) 26/10/2019 21:57

