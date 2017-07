Internacional vence Ceará, quebra tabu e encosta no G4

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – Na noite desta terça-feira, o Internacional derrotou o Ceará por 2 a 0, na Arena Castelão, e quebrou o tabu de nunca ter vencido o Vozão em Fortaleza. Os gols do Colorado foram marcados pelos atacante William Pottker e Nico López, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Inter alcança os 21 pontos e sobe para a 5ª posição, já o Ceará permanece com 18 pontos e cai para 7º colocação.

Pela primeira vez desde que chegou ao Inter (em 10 jogos), o técnico Guto Ferreira repetiu a escalação do time colorado. O Ceará também repetiu a equipe que atuou na última rodada.

A partida começou com o Ceará buscando mais o ataque e tentando criar oportunidades enquanto o Internacional estudava o adversário, buscando, neste primeiro momento, os contra-ataques.

O duelo já passava dos 10 minutos iniciais quando o Internacional abriu o placar no primeiro ataque. Cláudio Winck cobrou lateral para Edenílson, que invadiu a área, foi até o fundo da área em direção ao gol e cruzou para William Pottker. A bola bateu nas coxas do atacante e foi para o fundo das redes. O gol encerrava a seca de gols dos atacantes colorados, que durou seis jogos.

O Vozão tentou responder com Roberto. O jogador fez fila e chutou na entrada da área. A bola desviou em Edenílson e saiu raspando a trave do goleiro Danilo Fernandes.

O Colorado chegou ao segundo gol com um golaço de Nico López. Após cobrança de escanteio de D’Alessandro, Cláudio Winck chutou e Éverson fez uma grande defesa. No rebote, William Pottker finalizou livre e dessa vez Éverson defendeu com o pé. A bola sobrou para Nico López que, de fora da área, emendou uma bomba no ângulo, sem chances para Éverson.

