Internacional vence CSA e mantém 100% em casa no Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte)- O Internacional confirmou o dever de casa e venceu o CSA, neste domingo, por 2 a 0 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Se impondo do começo ao fim dos 90 minutos, o time colorado construiu sua terceira vitória no torneio, a terceira em seus domínio.

Os mandantes contaram com dois belos gols para alcançar o triunfo. No primeiro tempo, D’Alessandro fez bela jogada e cruzou com precisão para Iago, que escorou para Nonato marcar. Na segunda etapa, um golaço. A bola sobrou livre para Edenílson que bateu de primeira de fora da área e acertou o ângulo.

Com a vitória, a equipe gaúcha chegou aos nove pontos, assumindo a 5ª colocação na tabela. Já o CSA segue sem vencer em seu retorno à elite do futebol brasileiro, com três pontos na 17ª posição.

O Inter abriu o placar ainda na primeira etapa. Em boa jogada de D´Alessandro na entrada da área aos 36 minutos, o meia levantou a cabeça e cruza no segundo pau para o lateral Iago, que cabeceou em direção da pequena área, e encontrou Nonato, que completou de peixinho para abir o marcador no Beira-Rio.

Aos 46, Ednílson cruzou bola certeira para o meio da área. Victor Cuesta subiu mais que toda a defesa do CSA e testou firme para anotar o gol no canto direito do goleiro Jordi. Após a assinalar o tento, o árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda foi revisar o lance no VAR e acabou marcando de Emerson Santos no lance, anulando o gol.

Na segunda etapa, o Inter continuou pressionando a equipe alagoana e ampliou a vantagem para garantir a vitória. Aos 19 minutos, Edenílson tentou conectar Nonato na meia-lua da área, a bola rebateu e voltou limpa para o volante que não pensou duas vezes. Pegou de primeira e acertou um chute sensacional no ângulo direito da meta.

Mesmo com o 2 a 0 no placar, o Colorado não se deu por satisfeito. Aos 28, Guerrero arriscou chute forte de fora da área e exigiu boa intervenção de Jordi.

Três minutos depois, o CSA começou a mostrar sinais de reação. Primeiro, Carlinhos cruzou bola da esquerda e encontrou Patrick Fabiano, que cabeceou para baixo como manda o manual e quase descontou. Depois, aos 34, Maranhão colocou boa bola para Matheus Sávio dentro da área, o atacante até tirou de Lomba na finalização, mas acertou o poste.

